Rischi sismici, incendi, alluvioni: il nuovo Piano di protezione civile di Sermoneta

Il Comune di Sermoneta ha adottato il nuovo Piano comunale di Emergenza di Protezione Civile, aggiornato con le più recenti normative nazionali e regionali.

Il Piano definisce diversi scenari di rischio e di emergenza che possono presentare particolari criticità e complessità, partendo dal rischio sismico, il rischio idraulico, il rischio di incidente rilevante, gli incendi, le alluvioni. Sulla base di questi scenari e delle caratteristiche concrete dell'evento, sono previste e ribadite le procedure operative. Lo scopo è quello di non essere impreparati di fronte a eventuali calamità e di individuare ruoli e funzioni di ciascun componente della “macchina della sicurezza”.

Un piano che consentirà la gestione dell’emergenza nella maniera più rapida e funzionale. Con il Piano, infatti, l'Amministrazione comunale definisce la struttura operativa in grado di fronteggiare le situazioni di prima emergenza: organizzare una struttura operativa comunale, formata da dipendenti comunali, volontari, imprese private, per assicurare i primi interventi; attivare i primi soccorsi alla popolazione; fornire adeguata informazione alla cittadinanza e attivare opportuni sistemi di allerta. Fondamentale la collaborazione con l'associazione di Protezione Civile per la gestione dell'emergenza, ma anche della popolazione. Per questo il Piano prevede anche la presentazione alla cittadinanza e l'installazione di cartelli su tutto il territorio che identificano le aree di ammassamento e le informazioni basilari in caso di necessità.

Il primo piano comunale di protezione civile risale al 2008; il successivo è del 2016 mentre quello approvato nei giorni scorsi dal consiglio comunale rappresenta un aggiornamento che recepisce le nuove linee guida in materia di protezione civile.

«Il Piano di emergenza è stato finora applicato nelle situazioni di rischio incendi, ma non possiamo farci trovare impreparati in caso di improvvise calamità: dobbiamo essere pronti a dare risposte al territorio ma soprattutto ai nostri concittadini», spiegano il sindaco Giuseppina Giovannoli e l’assessore alla protezione civile Alberto Battisti. «Sermoneta può orgogliosamente contare anche sul valido supporto della Protezione civile, che ringraziamo a nome di tutta la comunità per il lavoro svolto in questi anni a tutela del nostro territorio dagli incendi e dalle calamità».