Dà in escandescenze e aggredisce un carabiniere: un militare spara in aria

Ha dato in escandescenze nella sua abitazione, a Sezze, e all'arrivo dei carabinieri ha aggredito un militare. L'altro collega, per cercare di intimidirlo ha esploso un colpo di pistola in aria. Poi è stato bloccato e portato via a bordo di un'ambulanza.

Tutto è accaduto questa mattina. Secondo una prima ricostruzione dei fatti l'uomo ha iniziato a dare in escandescenze e a distruggere la sua abitazione minacciando anche i vicini. Proprio questi ultimi hanno allertato i carabinieri della stazione locale che sono arrivati sul posto e hanno cercato a fatica di contenerlo. Un militare è stato aggredito mentre l'altro ha esploso un colpo di pistola in aria che ha consentito di bloccare l'uomo e di caricarlo su mezzo di soccorso. Il carabiniere aggredito è rimasto ferito.