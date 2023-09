Ispezioni del Nas in una casa famiglia: struttura chiusa per irregolarità

Chiusa una casa famiglia nel comune di Sezze. I carabinieri del Nas hanno effettuato un'ispezione all'interno della struttura che ospita persone con problematiche psicosociali e che è autorizzata per la ricettività di otto persone in forma residenziale. Gli accertamenti hanno portato a rilevare una serie di irregolarità amministrative che ne hanno portato alla chiusura.

Il personale del Nas ha infatti verificato la presenza di una persona in più rispetto agli otto ospiti autorizzati. Le persone erano tra l'altro alloggiate in tre camere da letto con un'altezza inferiore a 2,70 metri prescritti per l'abitabilità.

Ulteriore verifiche condotte dai militari di concerto con il personale tecnico del Suap del Comune di Sezze hanno anche permesso di accertare la non idoneità dei locali adibiti a camere da letto, in uno dei quali, tra l’altro, erano in corso lavori edili avviati senza autorizzazione. I letti dei due ospiti erano stati quindi momentaneamente sistemati in un locale ufficio, anche quello con altezza inferiore a quella prevista. A seguito delle verifiche il Suap del Comune ha provveduto a disporre la revoca dell’autorizzazione al funzionamento della casa famiglia e ne ha ordinato l’immediata chiusura con il trasferimento degli ospiti in altre idonee collocazioni.