Controllato in auto: guidava ubriaco e con la patente ritirata

Trovato alla guida in stato di ebbrezza e senza patente, i carabinieri scoprono che la patente gli era già stata ritirata due volte. Un 43enne è stato fermato a Sonnino dai militari della stazione locale nel corso di un servizio di controllo del territorio e denunciato in stato di libertà.

All'atto del controllo infatti ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per la rilevazione del tasso alcolemico ma si era messo alla guida della sua auto in evidente stato di ubriachezza. Grazie agli accertamenti, i militari hanno poi scoperto che la patente gli era stata ritirata ben due volte, nel 2005 prima e nel 2007 poi, su disposizione della prefettura di Latina. Il veicolo è stato dunque sottoposto a sequestro per la successiva confisca.