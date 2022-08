In treno con 4 etti di hashish: bloccato il viaggio della droga destinata al litorale pontino

Brillante operazione antidroga della Guardia di Finanza che ha arrestato un giovane e bloccato il viaggio di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente destinato ad alimentare il mercato del litorale pontino.

L’attività è scattata nei giorni scorsi presso la stazione ferroviaria Formia-Gaeta e rientra nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti sulle principali direttrici di traffico verso il sud pontino.

Grazie alla segnalazione della cane Jessy, i Baschi Verdi del Gruppo di Formia, con la collaborazione di personale della locale polizia ferroviaria, hanno proceduto, tra gli altri, al controllo di un giovane proveniente da Napoli.

Il fiuto di Jessy non ha sbagliato; infatti nella valigia del ragazzo sono stati rinvenuti ben 400 grammi di hashish, già suddivisi in “stecche” di circa 1,5 / 2 grammi l’una, per un totale di 241 dosi pronte per essere immesse sul mercato di destinazione sul litorale pontino.

Il giovane è stato tratto in arresto e immediatamente tradotto presso la casa circondariale di Cassino a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.