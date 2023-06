Scomparsa di Sibora Gagani: potrebbe essere suo il corpo murato in un appartamento di Torremolinos

Il cadavere di una donna è stato trovato ieri nascosto in una intercapedine di un appartamento a Torremolinos, in Spagna. E tutte le piste portano a lei, Sibora Gagani, 22enne di famiglia albanese ma di nazionalità italiana residente a Nettuno, che era scomparsa nel 2014 proprio dalla città spagnola in provincia di Malaga dove era andata a vivere con il suo fidanzato, Marco R. La ragazza era scomparsa in circostanze misteriose e mai accertate nonostante gli appelli disperati della madre. Ma oggi dalla spagna arriva una notizia ufficiale: il corpo ritrovato nell'intercapedine di quell'appartamento potrebbe essere proprio il suo. La notizia, dopo un lancio di agenzia, è stata diffusa dai media spagnoli, specificando che Marco R., 45enne di Nettuno, il suo compagno di allora, è anche il presunto autore dell'omicidio di Paula, una 28enne spagnola uccisa con 14 coltellate.

Secondo i media spagnoli infatti, dopo l'arresto per omicidio avvenuto nei giorni scorsi l'uomo ha anche confessato di aver ucciso e murato Sibora Gagani e ha dichiarato di aver usato l'acido per far sparire il corpo. Poco dopo, in sede di interrogatorio ufficiale, ha però ritrattato questa confessione resa in modo informale, ma gli investigatori non hanno abbandonato questa pista e sono riusciti così a trovare il corpo. Le stesse fonti hanno indicato "che gli agenti hanno trovato i resti di Gagani in un sacco della spazzatura dietro un muro dell'appartamento di Torremolinos, situato in via García de la Serna, a pochi metri dalla polizia locale e dal Municipio, dove la giovane donna ha vissuto con il 45enne fino a pochi giorni prima della sua scomparsa. Il corpo era in una cassa di legno nascosta tra due pareti.

Ora la salma è stata presa in carico dall'Istituto di Medicina legale per l'identificazione ufficiale e l'autopsia. "La polizia ha perquisito in diverse occasioni l'appartamento di Torremolinos, dove attualmente risiedono altri inquilini, che hanno sempre collaborato con gli agenti - spiegano i media - Sibora Gagani si è trasferita con Marco R. in Costa del Sol nel 2011 ed è scomparsa il 7 luglio 2014, poco dopo aver interrotto la sua relazione con lui. Le indagini sulla scomparsa di Gagani sono riprese solo pochi giorni fa, dopo che Marco R. è stato arrestato per l'omicidio a coltellate dell'ex compagna Paula, 28 anni, in un'altra casa di Torremolinos. Dopo aver appreso questa notizia, i parenti di Sibora hanno sospettato che avesse qualcosa a che fare con la scomparsa della ragazza di Nettuno".