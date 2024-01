Spari in strada e in pieno giorno, ferito un ragazzo di 17 anni

Spari in strada ad Anzio. E’ accaduto in pieno giorno nel quartiere Zodiaco nella città sul litorale laziale; ferito un giovane di appena 17 anni di origini nigeriane soccorso e poi trasportato in codice rosso in ospedale.

Tutto è accaduto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 16 gennaio. Sul posto, in via dell'Acquario, altezza via dei Pesci, dopo le numerose segnalazioni dei residenti che vivono nelle case popolari del quartiere, è arrivata la polizia ora al lavoro per chiarire quanto accaduto e risalire ai responsabili.

Da quanto si apprende il giovanissimo è rimasto ferito alla coscia destra, appena sotto al gluteo, da un colpo esploso da ignoti, a quanto sembra a distanza ravvicinata. Soccorso dai sanitari del 118 che sono intervenuti sul posto, il 17enne è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Gemelli di Roma; da quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini sono ora affidate agli agenti del commissariato Anzio-Nettuno che hanno effettuato i primi rilievi anche con la collaborazione della polizia scitifica. Al momento non viene esclusa nessuna pista.