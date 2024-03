Spari in via Aldo Moro contro un'auto: indagano i carabinieri

Spari questa mattina ad Aprilia, in via Aldo Moro. Un episodio inquietante su cui stanno ora indagando i carabinieri del reparto territoriale. L'episodio si è verificato poco dopo le 10 di oggi, 11 marzo, quando una segnalazione è arrivata al 112.

I colpi, secondo le prime informazioni, sarebbero stati indirizzati verso un'auto parcheggiata lungo la strada. A lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti della zona. Episodi analoghi si sono già verificati nelle scorse settimane.

Il 23 febbraio scorso una segnalazione simile era arrivata da via Lombardia, ma i carabinieri non avevano poi ritrovato bossoli nella zona. Alla fine di gennaio invece erano stati esplosi dei colpi contro un suv in sosta nello stesso quartiere.