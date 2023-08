Spari sul litorale: undici colpi di pistola esplosi nel buio della sera

Momenti sul litorale laziale dove sono stati esplosi 11 colpi di pistola, poi scoperti essere a salve, che hanno rotto la tranquillità di quella che doveva essere una normale serata d’estate. E’ accaduto poco prima della mezzanotte di ieri, venerdì 11 agosto, a Nettuno, in via Beatro Padre Pio nel quartiere di Cretarossa, in una zona residenziale della città.

Il rumore dei colpi esplosi ha allarmato i cittadini che hanno subito allertato le forze dell’ordine; tante sono state le chiamate giunte al 112 e sul posto sono giunte diverse pattuglie dei carabinieri. Come riporta questa mattina RomaToday, secondo alcune testimonianze raccolte nell’immediato, a sparare a ripetizione sarebbero state due persone che erano a bordo di una moto il cui volto però era nascosto da caschi integrali.

I colpi esplosi pare non avessero bersagli precisi. Sul caso stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Anzio, al lavoro per cercare di capire se in zona ci possa essere un obiettivo sensibile e se quindi il gesto potesse essere dimostrativo. Al vaglio anche la possibilità che possa essersi trattato di una bravata, anche se al momento resta questa un’ipotesi meno plausibile considerata la concentrazione dei colpi in un’unica via. Al momento comunque non viene esclusa nessuna pista e le indagini dei militari dell’Arma vanno avanti.