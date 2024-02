Suicidio in carcere: detenuto trovato senza vita nella sua cella

Un detenuto si è tolto la vita nella notte nel carcere di Latina. Si tratta di un 36enne, in attesa di primo giudizio per reati a sfondo sessuale. L'uomo, di origine indiana, è stato trovato impiccato nel bagno della sua cella nella casa circondariale del capoluogo pontino. Inutili si sono rivelati i soccorsi della polizia penitenziaria.

Dall'inizio dell'anno si tratta già del 17° suicidio nelle carceri italiane, a cui si aggiunge quello di un agente del corpo di polizia penitenziaria. Il caso riaccendo i riflettori anche sul problema del sovraffollamento e della carenza di personale. "La strage evidentemente continua - dichiara Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa poloizia penitenziaria - mentre dalla politica maggioritaria e dal Governo non si intravedono soluzioni. Neppure il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria Giovanni Russo, audito mercoledì scorso dalla commissione Giustizia della Camera dei deputati, ha potuto indicare soluzioni concrete e immediate dopo aver ammesso le oggettive difficoltà del sistema. È evidente a tutti che continuando così si arriverà a un numero di morti di carcere impensabile per qualsiasi paese civile, e ciò è davvero inaccettabile. A tutto ciò si aggiunga - spiega ancora - che sono 14mila i detenuti in più, rispetto ai posti effettivamente disponibili, mentre alla sola polizia penitenziaria mancano almeno 18mila unità, rispetto al reale fabbisogno".

"È urgente un radicale ripensamento dell’intero sistema penitenziario - commenta anche il segretario generale della Cisl Fsn Lazio, Massimo Costantino - La situazione è sempre più drammatica, si rischia il collasso del sistema penitenziario, il sovraffollamento nel carcere di latina attualmente è al 155% , previsti 77 ma presenti 118 detenuti e la carenza degli organici, previsti 132 unità di polizia penitenziaria ma attualmente risultano 120 amministrati , connotato dalla drammaticità degli eventi, sta compromettendo seriamente l’ordine e la sicurezza di tale sede.Secondo i dati del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) diffusi dal ministero della Giustizia, alla fine di gennaio 2024, il numero di detenuti presenti negli istituti penitenziari del Lazio è stato pari a 6.653, con un incremento 116 unità rispetto ai 6.537 di fine dicembre"