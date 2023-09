Sfonda il vetro e tenta di rubare in un’auto, ma i carabinieri fanno saltare i suoi piani

Sfonda il vetro e tenta di rubare all’interno di un’auto in sosta, ma i carabinieri hanno fatto saltare i suoi piani: così è stato arrestato un uomo di 34 anni di origini albanesi a Pomezia.

L’operazione è stata condotta dai militari della locale Compagnia i quali mentre stavano passando per via Roma hanno notato l’uomo che armeggiava all'interno di un veicolo in sosta. Subito sono intervenuti bloccando il 34enne che poco prima aveva infranto il deflettore posteriore del mezzo e che, sottoposto a controlli, è stato trovato in possesso di un attrezzo artigianale usato per sfondare vetri o forzare porte.

Al termine degli accertamenti l’uomo è stato arrestato per tentato furto aggravato; portato dinanzi al Tribunale di Velletri per la celebrazione del rito direttissimo si è visto convalidare l’arresto; all’indagato è stata così applicata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione in caserma.