Riparte a Terracina l'ambulatorio medico turistico: fornirà servizi a cittadini e ospiti

L’amministrazione comunale di Terracina ha istituito con una delibera l’Ambulatorio medico turistico, un servizio a disposizione di turisti e cittadini che partirà il 1 luglio e sarà attivo fino all’11 settembre. La struttura, ospitata presso i locali di via Roma 119, sarà aperta tutti i giorni (a settembre solo nei fine settimana), festivi compresi, dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20.

Il sindaco Roberta Tintari esprime soddisfazione per la reintroduzione di un servizio che in passato si è rivelato prezioso e gradito dagli ospiti della città e ringrazia l’Associazione medica terracinese la cui disponibilità consente di erogare prestazioni sanitarie in grado di alleggerire il carico di lavoro del pronto soccorso dell’ospedale. “Questo è un modo concreto – sottolinea - per migliorare l’offerta sanitaria cittadina, almeno per quanto può competere al Comune”.

L’assessore al turismo Zomparelli aggiunge che “la sicurezza sanitaria, oltre alla Bandiera Blu e quelli più classici, è uno dei criteri per la scelta dei luoghi di vacanza da parte dei turisti. Poter garantire questo tipo di ulteriore assistenza agli ospiti, è motivo di soddisfazione per noi e per gli operatori del turismo di Terracina”.

La pediatra e consigliere comunale Maurizia Barboni spiega che l’ambulatorio eroga le stesse prestazioni dei medici di medicina generale e non è un pronto soccorso. Ad esso ci si può rivolgere per quei problemi per i quali si va dal proprio medico di famiglia che valuta e, nel caso, indirizza verso gli specialisti o il pronto soccorso evitando così accessi e congestionamenti della struttura emergenziale ospedaliera che può dedicarsi a casi più gravi”.