Abusi sessuali su minori in parrocchia: arrestato l'educatore

Arrestato per abusi sessuali su minorenni. Il provvedimento, eseguito dagli agenti del commissariato di polizia di Terracina , è scattato per un uomo di 36 anni, che svolgeva l'attività di educatore presso il discepolato di una parrocchia cittadina e in un'associazione di volontariato, luoghi frequentati dalla minore.

L'attività investigativa dei poliziotti è scaturita dalla denuncia presentata dal genitore di una ragazza che, all'epoca dei fatti, non era ancora 14enne.

E' così emerso che la giovane aveva confidato di essere stata vittima di abusi sessuali da parte di un ragazzo che era impegnato come educatore nella parrocchia. Ma non era stata l'unica. Le indagini hanno consentito infatti di accertare che anche un'altra minore che frequentava il discepolato e l'associazione di volontariato, all'epoca 16enne, era stata oggetto di identiche attenzioni sessuali da parte dell’indagato, con lo stesso metodo.

L'uomo per diversi giorni alla settimana frequentava le ragazze, che gli erano state affidate per ragioni di educazione. Entrando in confidenza con loro inviava e richiedeva foto e filmati dall'esplicito contenuto sessuale, fino a creare concretamente occasioni per rimanere da solo con loro e per abusarne sessualmente. L'attività investigativa condotta dal commissariato di Terracina ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza che hanno poi portato il gip del tribunale di Latina ad accogliere la richiesta di misura cautelare avanzata dal pubblico ministero.