Aveva in casa quasi mezzo chilo di cocaina, meccanico in manette

Un meccanico 32enne di Terracina è stato arrestato nei giorni scorsi dagli uomini della guardia di finanza con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A.R., queste le sue iniziali è stato infatti trovato in possesso di 430 grammi di cocaina, nascosta in un capannone a lui riconducibile.

Probabilmente il 32enne era controllato già da tempo dalle Fiamme gialle che sono poi entrate in azione sottoponendo a perquisizione i locali dove è stato poi trovata la droga.

Il meccanico è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari del tibunale di Latina Giuseppe Cario per l’udienza di convalida. Assistito dall’avvocato Emilio Persichetti, ha risposto alle domande ma il gip a conclusione dell’interrogatorio ha convalidato il fermo disponendo la custodia cautelare in carcere.