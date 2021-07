"Estate sicura", il bilancio dei controlli dei carabinieri: due denunce per incidenti sotto la guida di alcol e droga

Nell'ambito dell'operazione "Estate sicura", il bilancio dei controlli dei carabinieri nel corso del fine settimana finalizzati al contrasto dello spaccio e dei reati predatori oltre che al monitoraggio dei corretti comportamenti sulle strade. Le attività, che hanno interessato in particolare il comune di Terracina, hanno coinvolto i carabinieri della tenenza di Fondi insieme ai colleghi della stazione di San Felice Circeo, dell'aliquota radiomobile della compagnia di Terracina e dell'8° reggimento carabinieri Lazio.

Il servizio ha portato alla denuncia di tre persone: un 21enne di Roma sorpreso a guidare sotto l'effetto di alcol; un 20enne di Fondi che il 3 luglio scorso era rimasto coinvolto in un incidente stradale con feriti rifiutando di sottoporsi agli esami alcolemici; infine una donna di 41 anni di Roma che il 2 luglio aveva provocato un incidente con feriti guidando sotto l'effetto di cocaina.

L'attività sul territorio predisposta dai carabinieri ha consentito di controllare complessivametne 797 persone e 504 veicoli, effettuare 29 accertamenti etilometrici e segnalare all'autorità prefettizia due persone trovate in possesso di alcune dosi di hashish e altre due per guida sotto l'effetto di alcol. Sono state poi ritirate 8 patenti di guida ed elevate 29 contravvenzioni per un totale di circa 3mila euro.