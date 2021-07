Terrorismo, tunisino evaso dalla Francia rintracciato a Terracina e arrestato

L'uomo è indagato in Francia per apologie di terrorismo e minacce. Nelle mail individuate dalla polizia scriveva che voleva togliersi la vita uccidendo gente

E' stato rintracciato in un appartamento di Terracina un 40enne cittadino tunisino residente in Francia che lo scorso 29 maggio era evaso da un centro psichiatrico di Bassens entrando nel territorio italiano. In Francia l'uomo è indagato per apologia del terrorismo e minacce aggravate e anche per reati contro la persona e in materia di stupefacenti. Aveva anche esaltato l'operato di Mohamed Merah, autore degli attentati di Tolosa e Montauban, in cui diverse persone erano rimaste uccise. L'uomo viene considerato dalle autorità francesi come un soggetto pericoloso.

La Digos di Latina è riuscita a rintracciarlo con una complessa attività investigativa condotta anche dal personale specializzato del Servizio per il contrasto all'estremismo e terrorismo esterno e iniziata nel mese di maggio, dopo che erano state riscontrate tracce del suo passaggio nelle stazioni ferroviarie di Genova, Roma e Napoli. Nella giornata del 7 luglio la sala operativa attiva 24 ore del Servizio per la Cooperazione internazionale di polizia ha segnalato in tempo reale all'Ispettorato generale di polizia nazionale transalpino una serie di mail che contenevano minacce ai francesi e alle loro istituzioni. Nelle mail l'uomo sosteneva di voler "porre fine alla propria vita uccidendo la gente".

Sono quindi scattati immediati approfondimenti tecnici che hanno consentito di circoscrivere l'area da cui il nordafricano aveva inviato le mail di minaccia. La zona individuata è stata quella di Terracina. Gli investigatori della Digos di Latina sono giunti quindi in poche ore all'individuazione del suo nascondiglio e hanno bloccato e reso inoffensivo il soggetto conducendolo in sicurezza nel centro di cooperazione di polizia internazionale di Modane, in Francia, e consegnandolo alle autorità transalpine.