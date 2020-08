Terracina, esemplare di gabbiano ferito: salvato e recuperato dalla Guardia Costiera

Non solo controlli e vigilanza in mare per la Guardia Costiera di Terracina nel fine settimana di Ferragosto. Nella giornata di ieri i militari del locale Ufficio Circondariale Marittimo sono intervenuti per soccorrere e recuperare un esemplare di gabbiano ferito. L’intervento in seguito alla segnalazione da parte di un bagnante presso il Circolo Pisco Montato Legambiente.

Recuperato, l’animale è stato poi trasporto dai militari presso il centro veterinario FormiaVet grazie all’interessamento del dottor Nicola Marrone, presidente del Parco Riviera d’Ulisse.

“La positiva risoluzione della vicenda evidenzia ancora una volta la proficua collaborazione da tempo istaurata soprattutto in relazione alla tutela dell’ecosistema marino e costiero tra Guardia Costiera, associazioni di volontariato del territorio e Parco Riviera d’Ulisse” commentano dalla Capitaneria di Porto.