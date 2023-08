Spiagge libere occupate abusivamente con lettini e ombrelloni, sequestri e denunce

Aveva installato attrezzature balneari su un tratto di spiaggia libera occupando abusivamente un’area demaniale e per di più senza avere alcuna autorizzazione per questo genere di attività. A scoprire quanto stava accadendo all’alba di oggi, giovedì 3 agosto, gli uomini della Guardia costiera dell’ufficio marittimo di Terracina nell’ambito delle attività a tutela della legalità, dell’ambiente e degli ecosistemi marini sul litorale pontino che rientrano nell’operazione “Mare Sicuro”.

Coadiuvati dal personale della Polizia Locale i militari, hanno effettuato un sequestro preventivo di attrezzature balneari sul litorale di Terracina che erano state installate su una porzione di spiaggia libera; l’autore dell’illecito, di natura penale, è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Latina. Tale condotta, infatti, impedisce alla popolazione di fruire dell’area di spiaggia libera nella quale vengono preinstallati gli ombrelloni, indebitamente riservati dall’operatore commerciale ai clienti, configurando così l’ipotesi di reato di abusiva occupazione di area demaniale marittima. Il soggetto in questione è risultato inoltre carente dal punto di vista delle autorizzazioni commerciali per svolgere l’attività di noleggio attrezzature balneari dal suolo comunale. Durante il controllo, inoltre, il personale ha riscontrato analoga condotta perpetrata, stavolta, da parte di un soggetto munito di Convenzione rilasciata pochi giorni prima dal Comune di Terracina, provvedimento che espressamente vieta il pre-posizionamento di attrezzature il pre- (lettini, ombrelloni) o l’abbandono delle stesse, inutilizzate, sulle spiagge libere. Il responsabile è stato sanzionato, ed in caso di recidiva rischia la risoluzione della Convenzione stessa.