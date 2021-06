Lite in famiglia a Terracina: arrivano i carabinieri e sequestrano sei fucili e una pistola

Le armi erano detenute legalmente dal marito. Il ritiro disposto in via cautelativa

Controlli a tappeto sulla detenzione di armi. Il servizio predisposto dal comandante provinciale Lorenzo D'Aloia su tutto il territorio pontino e finalizzato al rispetto delle normative in materia di armi, ha portato a un sequestro nel comune di Terracina.

Nella giornata di oggi, 17 giugno, i carabinieri della compagnia del luogo sono intervenuti nel corso di una lite in casa tra due coniugi. In casa i militari hanno scoperto numerose armi da fuoco detenute legalmente dal marito, in particolare una pistola semiautomatica e sei fucili da caccia. Proprio a causa dei dissidi in famiglia che hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, è stato disposto il ritiro a scopo cautelativo di tutte le armi rinvenute.