Inconveniente tecnico manda in tilt i treni: ritardi, cancellazioni e disagi

Disagi anche per i pendolare pontini questa mattina per un inconveniente tecnico che ha causato problemi al traffico ferroviario sulla linea dell’alta velocità Napoli - Roma e sulle linee regionali Roma-Napoli via Formia e Roma-Napoli via Cassino.

Il guasto nei pressi di Labico ha infatti fortemente rallentato la circolazione dei treni a partire dalle 5 di oggi, giovedì 22 febbraio. Sul posto si è reso necessario l’intervento dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana che hanno lavorato per ripristinare la piena funzionalità della linea. Un intervento durato circa due ore; infatti intorno alle 7.40 il traffico dei treni ha iniziato progressivamente a tornare alla normalità.

Ma pesanti sono state le ripercussioni con disagi anche per i pendolari pontini della linea Fl7, e non solo. Come aggiornano da Rfi infatti sono stati registrati rallentamenti fino a 120 minuti per 20 treni dell’alta velocità; conseguenze anche per le linee Roma-Napoli via Formia e via Cassino con cancellazioni di alcune corse dei treni mentre per altre sono state disposte delle variazioni.

Blocca i treni e lancia i sassi sui binari

Già il pomeriggio di ieri era stato complicato sulle linee regionali. Come riporta Romatoday, nella tarda mattinata all'altezza della stazione Casilina di Roma un uomo ha occupato i binari, bloccato i treni e lanciato sassi mandando in tilt la circolazione ferroviaria. Sul posto sono accorsi gli agenti di polizia e PolFer. Anche se al loro arrivo l’uomo era già fuggito I treni delle linee Roma - Formia, Roma - Cassino e Roma - Castelli sono stati bloccati per un’ora con rallentamenti fino a 60 minuti per tre Intercity, undici Regionali, un Intercity e sei regionali.