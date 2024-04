Truffe agli anziani: un fenomeno in crescita. Le tecniche più usate e i consigli utili

Prosegue l’attività dei carabinieri per contrastare il vergognoso fenomeno delle truffe agli anziani. Nell’ultimo periodo nel territorio pontino, spiegano dall’Arma, si sono verificati diversi episodi che hanno visto vittime le persone più anziane e per questo anche più vulnerabili. Tra i molteplici artifizi utilizzati ci sono quelli in cui i truffatori si presentano come personale delle forze dell’ordine o incaricati di pubblico servizio per indurre le vittime a consegnare o inviare attraverso bonifici, del denaro.

Una tecnica che ultimamente viene spesso utilizzata è quella attraverso cui il malvivente contatta la vittima riferendo che un suo parente ha causato un incidente stradale e che per evitare l’arresto deve essere pagata una somma di denaro alla parte offesa.

Per mettere in guardia gli anziani dai truffatori sono stati organizzati diversi incontri e sono state portate avanti numerose iniziative. Tra queste anche un video realizzato dall'Arma dei carabineiri (in basso) attraverso cui vengono spiegate quali sono le più diffuse tecniche che vengono utilizzate dai malviventi per carpire la fiducia degli anziani prima e truffarli poi.

Al fine di contrastare non solo queste tecniche, ma in generale il fenomeno delle truffe, l’Arma dei carabinieri ha voluto stilare comunque una serie di consigli, tra cui:

• diffidare dagli sconosciuti: non fornire informazioni personali o finanziare (codici o dati bancari);

• verificare l’identità: in caso di dubbi contattare immediatamente il 112;

• informare i familiari soprattutto se riguarda un evento cui vengono coinvolti loro stessi

• tenersi sempre informati sui nuovi metodi truffaldini.

• non aprire la porta agli sconosciuti

• limitare la confidenza al telefono con persone che non si conoscono e su internet.