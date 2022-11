Un ulivo in memoria delle vittime della strada

Si celebra domani, 20 novembre, la Giornata Mondiale in ricordo delle Vittime della Strada e per l’occasione l’Associazione Familiari e Vittime della Strada Onlus ha organizzato una iniziativa speciale che avverrà in un luogo simbolico del capoluogo. Quello scelto è infatti proprio piazzale Vittime della Strada a Latina dove verranno ricordate tutti coloro che hanno perso la vita in un incidente, con un particolare pensiero ad Enrico Toto, imprenditore del capoluogo, amico e sostenitore della nostra associazione che, purtroppo, nei giorni scorsi è scomparso proprio a causa di un sinistro stradale avvenuto lungo via la Gialla a Doganella.

“La scelta di piantare un alberello di ulivo - spiegano dall’associazione - deriva dal significato intrinseco in tale varietà: l’ulivo è simbolo di amore e speranza, dunque il pensiero che l’associazione vuole diffondere con tale gesto è quello di confidare in una sempre maggiore consapevolezza del rispetto delle regole della strada, auspicando che si possa arrivare presto ad abbattere l’incidentalità stradale”.

Giornata in memoria delle vittime della strada: il bilancio delle attività della polstrada.