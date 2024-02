Valentina Salani morta per prendere la gatta sul tetto. Era volontaria su ambulanze e della protezione civile

Una comunità in lutto, ancora incredula per il dramma avvenuto. Aveva appena 40 anni Valentina Salani, la donna di Nettuno precipitata dal balcone mentre cercava di prendere la gatta salita sul tetto. Caduta dal secondo piano del proprio appartamento per la parrucchiera del comune della provincia di Roma non c'è stato nulla da fare.

Madre di un figlio di 15 anni, Valentina Sanali era molto conosciuta e apprezzata nel mondo del volontariato di Nettuno. Alla notizia del dramma sono stati numerosi i messaggi di cordoglio di amici e colleghi: "Ci stringiamo a voi nel ricordo e nel dolore per una persona speciale che è venuta a mancare troppo presto - la ricordano dalla Confraternità AD Misericordie ODB -. Per sempre nei nostri cuori. Che la terra gli sia lieve".

Volontaria sulle ambulanze ma anche con la protezione civile Le Aquile che l'ha voluta ricordare con un messaggio del presidente Sara Mastrantoni: "Non ci sono parole quando una giovane vita lascia questo mondo, non ci sono parole solo dolore. Rip Valentina Salani, una donna, mamma e volontaria. Le Aquile danno un abbraccio solidale al presidente Francesco Maggiore Zuccaro dell'associazione Avss Croce Blu Odv dove la cara amica Valentina presta attività associativa di volontariato nel settore sanitario".

La tragedia

Il dramma si è consumato nella prima serata di mercoledì scorso in via Tinozzi, nel quartiere San Giacomo. Un incidente sul quale stanno cercando di fare piena luce gli investigatori del commissariato Anzio-Nettuno di polizia intervenuti sul posto assieme al personale medico. La donna - che avrebbe compiuto 41 anni in questo 2024 - avrebbe infatti provato a recuperare la gatta che stava salendo sul tetto della palazzina di quattro piani dove Valentina Salani viveva con la famiglia. Poi è scivolata dopo aver perso l'equilibrio per aspetti ancora al vaglio. Quindi la caduta, che non gli ha lasciato scampo.