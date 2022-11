Quartieri Q4 e Q5 presi di mira dai vandali: distrutti aree verdi e parchi per i bambini

Vandali nei quartieri Q4 e Q5 a Latina, con aree verdi, parchi, giostre per bambini, e non solo, presi di mira e danneggiati. La denuncia arriva direttamente dall’associazione Quartieri Connessi che anche con delle foto ha segnalato la situazione sia attraverso i suoi canali social che attraverso il suo portale.

“Da tempo ci arrivano lamentele dagli abitanti dei nostri quartieri Nuova Latina (ex Q4) e Nascosa (ex Q5). Situazioni di degrado legate all’inciviltà di una minoranza di cittadini, per lo più giovanissimi, che effettuano dei raid notturni di distruzione e vandalismo delle poche infrastrutture di intrattenimento presenti nei quartieri” spiegano dopo aver effettuato un giro per controllare le situazioni nel parco Susetta Guerrini ed in quello Cottignoli – Petrucci.

“La situazione è veramente desolante - aggiungono dall’associazione -. Nel parco Susetta Guerrini è stata a più riprese vandalizzata e resa impraticabile l’area fitness (via Perosi) inaugurata il 17 luglio 2020 e molto utilizzata dagli abitanti dei quartieri che usufruiscono del nostro bel polmone verde”. Accanto è presente “la cosiddetta Aula Verde ed è incredibile constatare che sul tetto della stessa sono stati lanciati paletti in legno delle recinzioni che costeggiavano in alcuni punti i vialetti e che sono state ormai quasi completamente distrutte”.

Non va meglio nel parco Cottignoli-Petrucci di via Pizzetti inaugurato nel 2003. “E’ un parco piccolo e recintato, tempo fa curato da un gruppo di volontari che aveva anche le chiavi per aprire e chiudere la struttura. Dotato di giochi per bimbi è tuttora molto frequentato dalle famiglie e dai bambini. Più volte è stato vandalizzato ed ad oggi versa in condizioni molto precarie, con strutture in tufo semi distrutte ed attrezzi per i giochi resi ormai impraticabili che necessitano di revisione e di sistemazione”.

"All’inciviltà di questi gruppi di ‘devastatori’ fa da contraltare la completa mancanza di controllo - concludono dall’associazione -. I nostri quartieri avrebbero bisogno di un posto di polizia. Sono quartieri in cui vivono più di 20.000 abitanti. I cittadini sono esasperati e chiedono installazione di telecamere accanto alle infrastrutture e passaggi ripetuti di notte da parte delle forze dell’ordine. Ci auguriamo che alla luce di quanto descritto e denunciato, le autorità competenti intervengano quanto prima per monitorare costantemente la situazione perché in una società moderna e civile occorre sì educare le persone alla legalità ed al rispetto del bene comune, ma di pari passo, occorre vigilare e bloccare sul nascere azioni di inciviltà che generano degrado e sfiducia, nonostante l’attivismo e la buona volontà della maggioranza dei cittadini che amano i propri quartieri e che intendono godersi le aree verdi ed i parchi giochi in serenità e sicurezza”.