Abuso d'ufficio, la procura chiede il giudizio per l'ex sindaco e i suoi collaboratori

La procura della Repubblica di Cassino manda a giudizio l’ex sindaco di Ventotene Gerardo Santomauro e i suoi collaboratori. In tutto nove persone indagate per abuso d’ufficio e falso in atto pubblico. La vicenda risale al 2021 e l’inchiesta è scaturita dalla denuncia presentata dall’ex vicesindaco dell’isola Modesto Sportiello che, a suo dire, lamentava di essere stato vittima di una “cospirazione” orchestrata dall’allora sindaco Santomauro che puntava a estrometterlo dal Consiglio comunale. Prima dei dissidi interni Sportiello, nella passata amministrazione, era stato eletto nelle fila della maggioranza e aveva ricoperto la carica di vicesindaco e di assessore ai Trasporti del Comune. Indagati risultano anche gli ex consiglieri Pasquale Barnardo, Aurelio Matrone, Lucio Nicolella, Ermanno Taliercio e Umberto Matrone, insieme ai funzionari comunali Valerio Carlin, Antonina Rodà, Francesco Romagnoli.

Sempre secondo la denuncia, gli indagati, abusando delle loro funzioni, sottoscrissero “falsità in numerosi atti deliberativi di Consiglio comunale”, basate sull’assenza nell’archivio comunale delle autorizzazioni concesse allo Sportiello da vari enti nei precedenti decenni. Le certificazioni e i documenti rilasciati dai funzionari oggi indagati evidenziavano inoltre un presunto debito da parte di Sportiello. Per questo era arrivata la diffida e la messa in mora da parte della dirigente dell’ufficio tributi e Sportiello fu estromesso dalla giunta. Nel suo esposto all’autorità giudiziaria Sportiello aveva però evidenziato che tutte le accuse nei suoi confronti erano false e che tutte le mancate autorizzazioni contestate dall’amministrazione erano state poi ritrovate.

Ora, proprio sulla base della denuncia presentata dall’ex vicesindaco, la procura di Cassino ha chiesto il rinvio a giudizio di tutti gli indagati.