Ventotene: chiesto il rinvio a giudizio per l'ex sindaco Santomauro ed altre otto persone

La Procura di Cassino ha concluso le indagini e chiesto il rinvio a giudizio per l'ex sindaco di Ventotene, Gerardo Santomauro, ed altre otto persone (tra cui ex consiglieri di maggioranza). I nove indagati dovranno rispondere dinanzi al Giudice per le Udienze Preliminari del tribunale di Cassino dei reati di abuso d'ufficio, falso in atto pubblico e abusivismo edilizio. Nessuna delle memorie difensive presentate ha convinto il pm che ha quindi deciso di chiedere per tutti l'udienza preliminare. Le indagini sono state portate avanti dalla Guardia di Finanza della sezione Navale di Formia e coordinate dal sostituto procuratore Marina Marra.

A finire nel mirino della Procura sono stati oltre che l'ex sindaco Gerardo Santomauro anche i consiglieri di maggioranza Pasquale Bernardo, con delega al bilancio, Umberto Matrone, Luciano Nicolella, Ermanno Taliercio e Aurelio Matrone, e i funzionari comunali Valerio Carlin, Francesco Romagnoli e Antonina Roda. Un'indagine che ha preso il via da una denuncia presentata dal consigliere comunale Modesto Sportiello, ex vicesindaco e assessore ai trasporti, passato poi all'opposizione. Gli inquirenti, come sostenuto dall'autore della denuncia, che era anche co-titolare di una concessione demaniale marittima per attività di ormeggio, hanno ritenuto che le condotte del sindaco, di alcuni consiglieri e funzionari comunali siano sconfinate nell'illecito al fine di far fuori Sportiello dal consiglio comunale e togliergli la concessione.

La parola passa ora al Giudice per le Udienze Preliminari che dovrà decidere se rinviare a giudizio i nove indagati o chiedere l'archiviazione del procedimento a loro carico.