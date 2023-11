Ai domiciliari viola gli obblighi del giudice: per un 22enne si aprono le porte del carcere

Dopo aver violato le disposizioni che gli erano state imposte perché si trovava ristretto ai domiciliari, per un 22enne si sono aperte ora le porte del carcere.

Sono stati i carabinieri della Stazione di Scauri a dare esecuzione al provvedimento dell’Autorità Giudiziaria di Napoli con cui è stata disposta l’applicazione della custodia in carcere in sostituzione di quella agli arresti domiciliari, a carico del giovane di Mugnano di Napoli ma che da pochi mesi vive a Minturno, destinazione scelta per scontare proprio la misura degli arresti domiciliari.

Nel corso dei numerosi controlli, i militari della Stazione di Scauri hanno rilevato che il 22enne non ottemperava alle prescrizioni che gli erano state imposte; nel mese di ottobre, ad esempio, era stato sorpreso mentre utilizzava l’utenza telefonica per contattare una persona diversa da quelle con cui coabita.

L’Autorità Giudiziaria di Napoli, "concordando con la gravità dell’inadempienza", ha disposto l’aggravamento della misura in corso e per questo il 22enne si trova ora nel carcere di Cassino.