25 Novembre: per il maltempo rinviata a Cisterna la marcia contro la violenza sulle donne

E’ stata rinviata a causa del maltempo la marcia che era prevista oggi, 25 novembre, a Cisterna per la sensibilizzazione sul fenomeno della violenza contro le donne, mentre è confermata la Tavola Rotonda di esperti per oggi pomeriggio nella Sala delle Statue sita al piano terra del Palazzo Comunale.

Il corteo “Cisterna in marcia per dire basta!” era previsto per le 10 di questa mattina ed era stato organizzato in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne dalla MGA Studios con la partecipazione degli istituti scolastici di Cisterna. Alle 17 invece si terrà la Tavola Rotonda organizzata dalla Consulta delle Donne.

Aprirà il lavori il saluto del Sindaco Valentino Mantini. Relazioneranno il dottore Luca Carotenuto con Filippo Iona (studente in psicologia), la dottoressa Giuliana Piccinini (responsabile dei Servizi Sociali di Cisterna), il dottor Raoul De Michelis (comandante della Polizia Locale), il dottor Nicola Parente (Capitano dell'Arma dei Carabinieri), il dottor Giulio Bernardini (commissario della Polizia di Stato), la dottoressa Rita Caracuzzo (magistrato). Concluderà la testimonianza di Tommaso Baruffaldi dell'Aps E24.

Nel corso dell’incontro, moderato dalla professoressa Stefania de Caro, verrà proiettato un cortometraggio e recitato un monologo a cura della MGA Studios.