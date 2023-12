La visita del sottosegretario Prisco al comando provinciale dei vigili del fuoco

Visita istituzionale quella del sottosegretario al ministro dell’Interno Emanuele Prisco ai vigili del fuoco pontini. L'esponente del Governo, che ha la delega a occuparsi del Corpo, si è recato nella mattinata di oggi, giovedì 7 dicembre, nella sede del comando provinciale di Latina per un saluto a tutto il personale.

Ad accoglierlo il prefetto Maurizio Falco, la sindaca di Latina Matilde Celentano, i vertici delle forze dell'ordine, il direttore regionale dei vigili del fuoco per il Lazio Ennio Aquilino, e il comandante provinciale Luigi Capobianco. Nel corso dell’incontro il sottosegretario Prisco ha salutato tutto il personale presente in servizio e le rappresentanze sindacali del personale, poi ha visitato la sede centrale dei vigili del fuoco.

L'arrivo a Latina ha offerto l'occasione a Prisco anche per ringraziare il personale del comando di Latina per la professionalità e la definizione con cui opera il Corpo nazionale del vigili del fuoco, per raccontare le iniziative del Governo in termini di valorizzazione del Corpo stesso e per raccogliere anche le istanze del personale.