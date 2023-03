Successo per il "Bando Comuni": "Eventi di spessore e record di presenze"

“Un successo oltre ogni aspettativa”: così dalla Camera di Commercio Frosinone Latina commentano il Bando rivolto ai Comuni per gli eventi invernali. Oggi, 31 marzo, si concludono le iniziative e gli eventi sostenuti dall’Ente per il periodo invernale con uno stanziamento economico di 400.000 euro, dalle kermesse che hanno reso magico il Natale nei comuni ciociari e pontini, alle iniziative per il Carnevale, passando per le Feste d’Inverno di Sperlonga e Formia, tra musica, arte e degustazioni di prodotti tipici. Degni di nota anche i record di presenze registrati a Gaeta per la rassegna enogastronomica “Favole di Gusto” ed a Minturno per “Il Centro in Festa”. “A spasso per Ceccano” e “Supino da vivere” sono stati, invece, l’occasione per valorizzare borghi ciociari dal fascino senza tempo.

Un bilancio più che positivo e un obiettivo, quello del Bando per la concessione di contributi a favore dei Comuni delle province di Frosinone e Latina, centrato grazie all’impegno dell’Ente camerale.

Soddisfazione è stata espressa in merito dal presidente della Camera di Commercio del Basso Lazio, Giovanni Acampora: “Negli ultimi mesi, grazie all’impegno economico dell’Ente che mi onoro di rappresentare in favore dei comuni dell’area vasta Frosinone Latina, abbiamo visto le nostre città ed i nostri borghi tornare a splendere. Segno che destagionalizzare il turismo è possibile se si garantisce un’offerta valida tutto l’anno. Cittadini ma anche e soprattutto visitatori hanno rivalutato le nostre mete, con significativi riflessi sull’economia locale. L’obiettivo principale del Bando era proprio questo e possiamo affermare con orgoglio che sia stato pienamente raggiunto. Voglio per questo ringraziare la Giunta ed il Consiglio camerale, ma anche le Associazioni del territorio, gli imprenditori e gli stessi Comuni. La collaborazione, le giuste sinergie ed un ottimo lavoro di squadra hanno permesso di realizzare eventi di grande spessore che potranno essere replicati negli anni a venire, trasformandosi in appuntamenti in grado di richiamare turisti da tutta Italia. Due le novità principali inserite nel Bando di quest’anno finalizzate al maggiore coinvolgimento del mondo imprenditoriale. In primis, attraverso le organizzazioni d’impresa che hanno condiviso le iniziative degli Enti e, poi, con l’introduzione di un ‘bonus’ da 5.000 euro nel caso di interventi a sostegno del commercio di prossimità attuati in condivisione con una rete d’impresa presente sul territorio comunale.

Alla luce della concreta valenza del Bando, - ha concluso il presidente Acampora - la Camera di Commercio è pronta a replicarlo con una prossima edizione, per sostenere l’economia dei nostri territori, l’impegno delle nostre imprese e lo sviluppo e la crescita del patrimonio turistico, enogastronomico e culturale di una terra ricca di eccellenze, storia e tradizioni che meritano di essere conosciute e valorizzate ben oltre i confini regionali”.

Questi i Comuni ammessi al contributo della Camera di Commercio: Alatri (“Comunicare il territorio”); Campodimele (“Natale al Borgo”); Castelforte (“Restiamo insieme a festeggiare l’inverno”); Ceccano (“A spasso per Ceccano”); Cisterna (“Cibo, territorio e tradizioni”); Fiuggi (“Carnevale a Fiuggi. Le occasioni d’inverno”); Formia (“Strategie per la destagionalizzazione – Dal Carnevale alle festività invernali”); Gaeta (“Favole di Gusto”); Minturno (“Il centro in Festa”); Sermoneta (“Natale si Mostra”); Sezze (“Il cibo nella terra del mito, tra tradizione e innovazione”); Sperlonga (“Natalis 2022 e le Feste d’Inverno”); Supino (“Supino da vivere”).

Questi i Comuni in istruttoria: Cassino (“Cassino al centro”); Norma (“Viaggio tra i sapori dei Monti Lepini”); Fondi (“Atmosfere natalizie”); Ponza: (“Illuminiamoci”); Sora: (“Sora città del Natale”).