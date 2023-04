Camera di Commercio e Informare celebrano la "Giornata nazionale del mare"

La Camera di Commercio Frosinone Latina e la sua Azienda speciale, Informare, hanno celebrato la Giornata nazionale del mare. Nella mattinata del 12 aprile, a Gaeta, nella sede della Its Academy ‘Fondazione Caboto’, presso il Palazzo della Cultura, è stato organizzato un workshop in sinergia con l’amministrazione comunale e la stessa Fondazione Caboto. Un convegno incentrato sui temi che ruotano attorno all’economia del mare e alla cultura marina, che ha visto confrontarsi esponenti di spicco del territorio, tra cui il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese; il presidente dell’Its Academy Caboto, Cesare D’Amico; il consigliere delegato all’Economia del Mare di Informare, Antonello Testa; il comandante della capitaneria di porto di Gaeta, Angelo Napolitano; la dirigente del Caboto, Maria Rosa Valente; la delegata del Rettore dell’Università di Cassino per lo Sviluppo Sostenibile, Alessandra Sannella; il biologo marino di EClab Università di Napoli Federico II, Adriano Madonna; il vice presidente di Assonautica Italiana, Francesco Di Filippo; il presidente di Assonautica Latina, Giovanni Gargano; il presidente di Fondazione Vinacci Think Thank, Giancarlo Vinacci, il presidente del Collegio Capitani Lungo Corso, Giovanni Lettiched il campione italiano di Vela Latina, Giovanni Di Russo. A moderare gli interventi il Responsabile Area Economia del Mare di Informare, Felice D’Argenzio.

Tema centrale dell'incontro: il mare come ricchezza da preservare, risorsa strategica per lo sviluppo economico del Lazio e dell'intero Paese. “La Giornata del Mare è un’occasione importante per confrontarsi sulla rilevanza della sua economia per il nostro Paese. Il percorso intrapreso in tal senso dal Governo e dal Ministro per le politiche del Mare, Nello Musumeci, conferma che siamo sulla giusta rotta, – ha commentato il consigliere delegato di Informare, Antonello Testa – la stessa che, da più di dieci anni, abbiamo intrapreso come sistema camerale mettendo a disposizione delle istituzioni il nostro bagaglio di competenze. Lo facciamo prima di tutto condividendo l’importanza dell’economia del mare per il nostro Paese. Da più di 10 anni, infatti, siamo i promotori del Rapporto nazionale sull’economia del mare realizzato dal Centro studi Tagliacarne di Unioncamere e punto di riferimento nella definizione del reale valore del settore. Il 27 maggio prossimo, nella giornata conclusiva del 2° summit nazionale sull’economia del mare Blue Forum, presenteremo, proprio qui a Gaeta, l’XI edizione del Rapporto”.

Poi Testa ha snocciolato alcuni dati del precedente studio: “Secondo il X Rapporto, l’Economia del Mare produce un valore aggiunto complessivo che raggiunge i 136 miliardi di euro, pari al 9,1% del valore aggiunto prodotto dall’intera economia nazionale - aggiunge Testa - Garantisce lavoro aoltre 920 mila addetti e dimostra una crescita imprenditoriale nell’ultimo biennio (2019-2021) del +2,8%, con un saldo di +6.106 imprese, in controtendenza rispetto alla contrazione del totale dell'economia (-0,4%). Siamo fiduciosi relativamente al percorso avviato dal nuovo Governo che, con il Ministero per le Politiche del Mare e, ancor di più, con il Comitato Interministeriale, dimostra di aver scelto di voler rimettere al centro delle strategie di sviluppo del nostro Paese proprio il mare.Sono almeno 11 i Ministeri competenti in materia marittima e la composizione del Cipom, insediatosi il 30 marzo scorso, ne è la conferma.Come sistema camerale siamo pienamente dentro il percorso che porterà entro luglio alla definizione del Piano del Mare.Non a caso è proprio questo il tema che abbiamo scelto per il nostro Blue Forum intitolato “Italia Nazione di Mare”. Abbiamo chiamato a raccolta - conclude - tutti gli stakeholder imprenditoriali, associativi e istituzionali per contribuire insieme proprio alla costruzione della strategia marittima dell’Italia”.

Al termine del workshop, presso il molo Santa Maria, c’è stata la presentazione delle barche e degli equipaggi a vela latinaSan Giuda Taddeo, Bianca e Hormiae Luigi 1946, seguita da una veleggiata nello splendido golfo che ha visto protagoniste anche leimbarcazioni scuola dell’ITS Academy e dell’Istituto Nautico. A fornire il necessario supporto tecnico Assonautica, il Gruppo Sportivo Fiamme Gialle Sezione Vela di Gaeta e la Lega Navale italiana. Speaker della veleggiata Andrea Brengola. Un modo per celebrare insieme il mare e la cultura marina nel rispetto di una delle nostre più grandi ricchezze.