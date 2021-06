Latina in zona bianca e stop al coprifuoco: nuovi orari per bar, ristoranti e le altre attività

Cambiano ancora a Latina gli orari per bar, ristoranti e le altre attività che somministrano cibo e bevande. L’ordinanza è stata firmata ieri dal sindaco Damiano Coletta e arriva in conseguenza dell’ingresso del Lazio in zona bianca.

Da ieri, infatti, anche nella provincia pontina si sono allentate le maglie delle restrizioni e delle misure disposte dal Governo per il contrasto alla diffusione del coronavirus. Tra le novità anche lo stop al coprifuoco nelle ore notturne; questo significa che non ci sono più limiti di orari per gli spostamenti e non si deve quindi tornare a casa entro un certo orari. Buone notizie anche per bar, ristoranti e le altre attività di ristorazione che in zona bianca possono restare aperti, ed è possibile consumare cibi e bevande al loro interno, senza limiti orari. Sono consentite senza restrizioni anche la vendita con asporto di cibi e bevande e la consegna a domicilio, che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

Nella giornata di ieri, quindi, il sindaco di Latina Damiano Coletta ha emesso una nuova ordinanza con cui si dispongono i nuovi orari di apertura e chiusura per le attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande ed artigianali del settore alimentare da asporto, fra cui appunto bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. Secondo quanto disposto con il provvedimento del primo cittadino, quindi le attività possono restare aperte dalla domenica al giovedì dalle 4 all’1:45 del giorno successivo, mentre dal venerdì al sabato dalle 04 alle 3 del giorno successivo.

Con l’ordinanza, valida dal 14 giugno, vengono poi ribaditi il divieto di assembramento e l’obbligo del distanziamento sociale tra le persone di almeno un metro.