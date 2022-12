Mercato settimanale, in vista delle festività natalizie aperture straordinarie la domenica

Come accaduto a Fondi, anche per il mercato settimanale di Latina sono previste delle aperture straordinarie nel mese di dicembre e in vista delle festività natalizie. E’ stata firmata ieri dal commissario straordinario Carmine Valente l’apposita ordinanza che dispone le aperture per le domeniche 4, 11 e 18 dicembre nell’area di via Rossetti.

Una decisione che è stata assunta a seguito delle sostanze che sono state avanzate delle associazioni di categoria Ana Ugl, Fivag Cisl, Anva Confesercenti e Fiva Confcommercio con cui veniva proprio chiesta l’apertura straordinaria del mercato

In considerazione del fatto che l’apertura “è stata già effettuata con successo nelle passate annualità e che sono stati sentiti gli ulteriori servizi comunali interessati dalle attività”, si legge nell’ordinanza del commissario Valente, è stato quindi deciso di accogliere la richiesta “al fine di dare maggiore impulso alle attività economiche del commercio su aree pubbliche”.

Il mercato settimanale sarà quindi aperto nelle domeniche di 4, 11 e 18 dicembre dalle 7 alle 14.