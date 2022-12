Più di 100 aziende a confronto: grande successo per “Open Business” di Impresa

Più di cento aziende presenti, rappresentate da 140 imprenditori: è stato un successo il pomeriggio dedicato a “Open Business”, l’iniziativa pensata, creata e organizzata da Impresa in collaborazione con le associate Il Metodo nelle persone di Fabio Lo Fria e Manuela Baccari, e Dontmoveit srl, main sponsor dell’evento, di Marco Pacini. Nella cornice della Villa del Cardinale di Rocca di Papa l’associazione di categoria dell’Industria e delle Piccole e Medie imprese ha promosso un momento di conoscenza, incontro e confronto tra i suoi associati, rappresentato da tre momenti principali.

Il primo è stato “Business Game”, una sorta di competizione tra aziende, divise in gruppi, su sei domande relative alla gestione aziendale: per gli imprenditori, riuniti in gruppi di lavoro, è stata l’occasione per scaldare i motori in avvio di iniziativa, e cominciare a conoscersi, con un pizzico di sana competizione, con tempi precisi. Il secondo momento è stato rappresentato dall’incontro vero e proprio tra singoli imprenditori: “5 minuti di matching” è infatti una sorta di speed date tra aziende: ciascuno poteva scegliere l’imprenditore da conoscere, avendo al massimo cinque minuti di tempo per approfondire la conoscenza, per poi passare ad un altro. Infine, l’”aperijob”, un momento più lieto, senza limiti di tempo, in cui proseguire e approfondire la conoscenza.

Il tutto è stato favorito dal libro-catalogo “Open Business” realizzato da Impresa, contenente le schede di presentazione di ogni azienda associata partecipante, consultando il quale gli imprenditori hanno avuto la possibilità di scegliere con chi confrontarsi.

“Impresa - spiega il direttore generale, Saverio Motolese - vuole essere riconosciuta come l’associazione che si ispira alla concretezza, che può essere raggiunta e realizzata nella misura in cui si veicolano nell’associazione le necessità e i bisogni degli imprenditori, attivandosi puntualmente per trovare le relative soluzioni. In questo momento, una delle principali esigenze degli imprenditori, se non proprio quella più essenziale, è costruire il rapporto di conoscenza tra di loro. ‘Open Business’, quindi, dopo il successo del servizio ‘Matching’ tra imprenditori e domanda e offerta di lavoro, nato sempre sul principio del rispondere ai bisogni, emerge da una priorità comunicata dagli imprenditori: quella di conoscersi, incontrarsi, collaborare, fare affari”.

“Open business” di Impresa, spiega l’associazione, “risponde quindi a una precisa esigenza, con più obiettivi: trovare nuovi clienti e fornitori, ma anche conoscere e scoprire nuove realtà aziendali, appartenenti a diverse categorie merceologiche, ma anche aziende magari lontane dal proprio core business, ma che possono diventare un’opportunità per altre; scoprire nuovi possibili interlocutori, imprenditori che possono rispondere alle problematiche di altri o aiutare lo sviluppo reciproco. "I nostri associati - osserva il presidente di Impresa, Giampaolo Olivetti - hanno apprezzato e sfruttato al meglio il pomeriggio di incontro, riportando tanti nuovi rapporti. La conoscenza continuerà ora anche dopo 'Open Business', grazie alle reciproche conoscenze instaurate. Impresa è l’associazione che promuove imprenditorialità, è agganciata all’economia reale, risponde alle chiamate dei propri associati”.