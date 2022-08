“Stars and Music”, a Cisterna la serata spettacolo con i 2UE in Concerto

Sarà un altro sabato di eventi quello a Cisterna che si prepara al momento clou dell’estate con i festeggiamenti per Ferragosto e San Rocco. Il 13 agosto in calendario lo spettacolo “Stars and Music” dei 2UE in Concerto, ideatori dell’evento con Lina Testini, reduce da prestigiosi successi in contest canori nazionali, che con la sua partecipazione straordinaria interpreterà l’icona della musica francese - Edith Piaf e non solo, ricordando altresì, in alcuni suoi brani, veri capolavori cinematografici. Completano il panorama degli artisti Deborah Niscola e Maresa Minati, affermate artiste che arricchiranno ulteriormente lo spettacolo con monologhi e pièce teatrali a tema.

Un excursus che salta avanti e indietro dagli anni ’50 ai giorni nostri che dimostra come può diventare iconica la musica composta col fine di essere associata a un’immagine.

“Questo è il messaggio più importante che lo spettacolo vuole offrire al pubblico cisternese - spiegano gli organizzatori -: la capacità di connettere empaticamente l’immagine allo spettatore per mezzo di un senso che, a differenza della vista, non si può escludere. La potenza evocativa di questo mezzo, unita alla forza delle immagini crea un panorama di sensazioni che tocca la sfera emotiva in maniera potente, rendendo unica l’esperienza cinematografica. La storia dell’arte ha sempre offerto all’uomo la possibilità di evadere momentaneamente dalla realtà per fuggire nelle emozioni personali e la potenza dell’unione di queste due arti, musica e cinema, rende possibile la sublimazione di questa ricerca di astrazione che è insita in ogni individuo”.

In un caleidoscopio di luci e musica avvolgente i “2UE in Concerto” con il loro inconfondibile stile crossover classico, ovvero voci a base tenorile e baritonale, unitamente alla calda e appassionata voce della nota cantante Lina Testini e alle performance artistiche di Deborah Niscola e Maresa Minati, si alterneranno sul palco per offrire la propria arte al pubblico cisternese e ai turisti.

L’appuntamento è nell’area concerti di via Carducci a Cisterna alle 21.30. Ad anticiparlo alle 19.30 “Risate in valigia”, spettacolo di clown e teatro di figura a cura dell’Associazione Culturale La Valigia di Cartone, mentre alle 21 a palazzo Caetani ci sarà la presentazione del libro “L’invinciile estate” a casa dell’autore Claudio Donatelli.