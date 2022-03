Arte per la Pace: la mostra virtuale dello Spazio COMEL

Come nel marzo 2020 quando le nostre esistenze sono state scosse dall’infuriare della pandemia e siamo dovuti rimanere in casa, questo marzo 2022 è stato nuovamente sconvolto dai venti di guerra che serpeggiano nell’Europa dell’est. I bombardamenti, le devastazioni, le vittime, i feriti, gli sfollati che hanno perso tutto quello che aveva e oggi posseggono solo incertezze, insieme a trattative di pace fallimentari sono le notizie che ogni giorno arrivano nelle nostre case.

È in questo momento che davanti a tante brutture abbiamo bisogno di sperare che torni la pace al più presto, abbiamo bisogno di invocarla a gran voce e di condividere le emozioni che in questo periodo ci scuotono. Lo Spazio COMEL Arte Contemporanea di Latina, proprio come nel marzo 2020, torna a lanciare un appello sui social per arrivare più lontano possibile e a invitare gli artisti a condividere messaggi di pace accanto alle loro opere. Lo Spazio COMEL diventa dunque contenitore e cassa di risonanza di messaggi di pace e vicinanza alle popolazioni vittime della scelleratezza umana.

Dal 1 al 20 marzo infatti si terrà la mostra virtuale Arte per la Pace: ogni giorno sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram dell’accogliente spazio espositivo sito nel cuore di Latina saranno pubblicate le immagini e le parole di pace che gli artisti di tutta Italia dedicano a chi sta soffrendo in questo momento buio.

Tutti gli artisti possono partecipare gratuitamente inviando al numero Whatsapp 371 4466655 la foto di una loro opera che parla di pace, la relativa didascalia e se vogliono una frase o un commento di accompagnamento. Per richiedere maggiori informazioni è a disposizione l’indirizzo email info@spaziocomel.it.