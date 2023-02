Carnevale a Teatro: al D’Annunzio va in scena Cenerentola

Si inaugura questa “nuova vita” del Teatro D’Annunzio con il primo della serie di spettacoli annunciati qualche giorno fa, non si poteva che cominciare guardando al futuro con uno spettacolo per ragazzi, che porta a teatro le famiglie, celebra il passato con un grande classico, ma con occhio moderno e attento: Cenerentola del Zaches Teatro.

Lo spettacolo, vincitore dell’Eolo Award 2022, è una nuova versione della celebre fiaba, riproposta in centinaia di varianti dalla tradizione orale e scritta al teatro e al cinema. Questa Cenerentola però non è la classica storia della fanciulla sfortunata che attende il suo principe azzurro, è un racconti di crescita, che avviene con un doloroso distacco dal passato, con un desiderio di cambiare la propria condizione miserevole, di voler essere liberi dai soprusi. Per cui la piccola Cenerentola vessata quotidianamente dalla matrigna e dalle sorellastre, da una vita spenta e rassegnata comincia a sognare qualcosa di diverso e di migliore per sé stessa e dunque trova la forza di ribellarsi alle angherie e cercare da sola il proprio destino.

Uno spettacolo di forte impatto visivo che unisce il teatro d’oggetto e di figura, la danza, la musica per emozionare e far divertire un pubblico di tutte le età.

L’appuntamento

È per domenica 19 febbraio alle 18.00 al Teatro D’Annunzio. Lo spettacolo sarà preceduto dalle 16.30 da un laboratorio creativo a cura di Tre Mamme per Amiche e dallo spettacolo di magia del Mago Ciba che si terranno presso il foyer del teatro, per cui è preferibile prenotare il posto chiamando il numero3925407500. Biglietti disponibili al botteghino del teatro il giovedì e venerdì dalle 16 alle 18 e il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, e online sul circuito Ticketone.