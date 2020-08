Estate 2020 a Cisterna: gli eventi di tutte le serate

Consueto l’appuntamento estivo nel cuore di Cisterna con il fitto programma di eventi che vedranno piazza XIX marzo animarsi ogni sera di musica e spettacolo.

Concerti, concorsi, proiezioni cinematografiche, spettacoli dal vivo per passare qualche ora insieme in serenità rispettando le norme anti COVID-19 di non assembramento, indossando la mascherina e mantenendo comportamenti responsabili.

La manifestazione organizzata dal Comune di Cisterna in collaborazione con la Pro Loco culminerà con la ormai tradizionale festa di San Rocco, che oltre alla messa e alla esposizione della statua del santo patrono, la tombola in piazza, vedrà la sera del 16 agosto esibirsi il celebre frontman dei Pooh: Roby Facchinetti.

Il programma di agosto:

Sabato 1 agosto

Ore 21:30 Piazza XIX Marzo

10° Premio Della Canzone Italiana" Città di Cisterna

7° Edizione Renato Paolo Clemenzi

Domenica 2 agosto

Ore 21:30 Piazza XIX Marzo

Miss e Mister Cisterna 2020

Lunedì 3 agosto

Ore 21:30 Piazza XIX Marzo

Uniti Con La Danza Uniti Per La Vita

Con Tutte Le Scuole Di Danza Di Cisterna

Martedì 4 agosto

Ore 21:30 Piazza XIX Marzo

Cinema Sotto le Stelle: Star Wars L'ascesa Di Skywalker

Mercoledì 5 agosto

Ore 21:30 Piazza XIX Marzo

Cinema Sotto le Stelle:Tolo Tolo di Checco Zalone

Giovedì 6 agosto

Ore 21:30 Piazza XIX Marzo

Rock Polis - Serata Di Musica Rock

Venerdì 7 agosto

Ore 21:30 Piazza XIX Marzo

"Esso Chissi De Cisterna"Presentano

"Da o Virus ao Callarone ce scapa 'no...

Sabato 8 agosto

Ore 21:30 Piazza XIX Marzo

"Brennero 66" In Concerto

Cover Band Dei Pooh

Domenica 9 agosto

Ore 21:30 Piazza XIX Marzo

"Miki Ferrara E Manuel Ginnetti In Concerto

Lunedì 10 agosto

Ore 21:30 Piazza XIX Marzo

Opera Urica di Edoardo Guarnera

"La Vedova Allegra"

Martedì 11 agosto

Ore 21:30 Piazza XIX Marzo

Cover Band Di "Fabrizio De Andre"

Mercoledì 12 agosto

Ore 21:30 Piazza XIX Marzo

"Rino Gaetano Revisited Cover Band

Giovedì 13 agosto

Ore 21:30 Piazza XIX Marzo

"Via Tagliamento" Cover Band Di Renato Zero

Venerdì 14 agosto

Ore 21:30 Piazza XIX Marzo

Easypop: La Storia del Jukebox

Sabato 15 agosto

Ore 19:00 Chiesa S.M. Assunta

Santa Messa

a seguire la statua del santo patrono San Rocco sarà esposta sul sagrato della chiesa fino alle ore 21:15

Ore 21:30 Piazza XIX Marzo

"Arteteca" (Monica ed Enzo) e "Francesco Cicchella"

“Estereo" Pop Hits Band In Concerto

Ore 24:00 Piazza XIX Marzo

estrazione della tombola montepremi €2.000,00

Domenica 16 agosto

Ore 21:30 Piazza XIX Marzo

Roby Facchinetti In Concerto

Domenica 23 agosto

Ore 19:00 Chiesa S.M. Assunta

Santa Messa

Ore 20:00 Chiesa S. M. Assunta

Solenne Processione

per le vie cittadine in onore della Assunta in Cielo, del S.S. Salvatore e del Santo Patrono San Rocco

