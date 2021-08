Piazza Ilaria Alpi: iniziative per grandi e piccini per tutto il mese di agosto

Un mese pieno di iniziative per adulti e bambini anche in piazza Ilaria Alpi a Latina: nell’ambito del progetto Upper del Comune di Latina, la Cooperativa Sociale Labirinto organizza Upper Seeds ovvero una serie di attività gratuite di animazione sportiva, teatrale e naturalistica.

Come al Parco Vasco Da Gama, anche in piazza Ilaria Alpi i cittadini potranno partecipare a spettacoli teatrali per tutta la famiglia, giochi e letture per bambini, passeggiate ecologiche, attività educative per cani e padroni, percorsi di yoga-pilates e molto altro ancora.

Un ricco calendario di eventi che allieteranno il quartiere per tutto il mese di agosto, la partecipazione è sempre gratuita ma a numero chiuso, è pertanto necessario prenotare il proprio posto. Per prenotare e conoscere in maniera approfondita il fitto programma di iniziative occorre consultare il sito ufficiale di Upper Latina.

foto tratta dalla pagina Facebook del Comitato piazza Ilaria Alpi

