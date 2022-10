A Gaeta la 7° edizione di Favole di Luce

Orario non disponibile

Quando Dal 29/10/2022 al 15/01/2023 Orario non disponibile

Tornano per la 7° edizione le luminarie natalizie di Gaeta: Favole di Luce. Per i luoghi più suggestivi del Comune pontino si possono ammirare vere e proprie scenografie di luci, decorazioni, videoproiezioni che donano magia e creano la tanto attesa atmosfera natalizia.

L’edizione 2022, come accennato dal sindaco Cristian Leccese, sarà all’insegna dell’eco sostenibilità, visto il periodo di grave crisi che stiamo vivendo. Le luminarie infatti avranno un timer che le spegnerà intorno alle 1.30 e l’utilizzo dei LED garantirà un abbattimento dei costi del 40%, che comunque non graveranno sulle casse del Comune, grazie al contributo della Edison Next.

L’inaugurazione del 29 ottobre dà il via a una serie di eventi e festeggiamenti che animeranno Gaeta fino al 15 gennaio. Musica dal vivo, giochi di luci e acqua, spettacoli di danza, teatrali, esibizioni tradizionali, e inoltre sfilate di Babbi Natale, raduno delle FIAT 500, mostre di presepi, creazioni di ghiaccio e ovviamente il Villaggio Incantato, saranno solo alcune delle iniziative che delizieranno grandi e piccini provenienti da tutta la provincia e molto oltre.

L’appuntamento

È dunque nel cuore di Gaeta dal 29 ottobre al 15 gennaio

Eventi dal 29 ottobre al 15 gennaio

SPETTACOLO FAVOLE DI LUCE

fontana di s. Francesco

sabato e festivi - ore 18:30

a cura del Centro del Movimento di Rita Spinosa

L’INCANTO DELLA FONTANA DI S. FRANCESCO

piazza della libertà

tutti i sabato, domenica e festivi - ore 19:00

Nuovi giochi d’acqua, luci, danza, suoni della fontana da sogno

BABBO NATALE NEL VILLAGGIO INCANTATO e MOSTRA PRESEPIALE

via annunziata 7

Ass. Overline 2017 - info 329 1341919

Babbo Natale nel Villaggio Incantato Gaeta

“THE ISLAND” OF GAETA

CATAMARANO SUPERCLASSIC 70 by Offshore c.n.

molo santa Maria

NATIVITÀ DAL MARE

grotta del turco

Imbarco Banchina Caboto - info: 338 6194771

IL VILLAGGIO DELLE FAVOLE DI LUCE

piazza xix maggio - piazza mons. Di Liegro

tutti i giorni dalle 17:00 alle 22:30

sabato, domenica e festivi dalle 10:00 alle 23:00

SPETTACOLI DI PULCINELLA

piazza xix maggio

Tutti i weekend di novembre, il primo weekend di dicembre e del 15 e 16 gennaio.

Sabato dalle 16:00 alle 20:00 (uno spettacolo ogni ora).

Domenica il primo spettacolo alle 12:00

e poi dalle 16:00 (uno ogni ora fino alle 19:00).

a cura del Teatro di Burattini dei F.lli Mercurio

Domenica 11 dicembre

SFILATA DEI BABBO NATALE IN MOTO

ore 17:30 lungo le strade del centro

dalle ore 18:30 esposizione delle moto in viale Battaglione degli Alpini

sabato 17 dicembre

500 FAVOLE DI LUCE

Sfilata dei Babbi Natale in 500

ore 17:30 lungo le strade del centro

dalle ore 18:30 esposizione delle 500

in viale Battaglione degli Alpini

a cura di Fiat 500 Club Italia e Ultra Live Communications & Events

dall'11 novembre al 15 gennaio

IL PRESEPE DI GHIACCIO PIÙ GRANDE D’ITALIA

corso Cavour

lunedì ore 16:00 - 20:00

dal martedì al venerdì ore 10:00 - 13:00 / 16:00 - 21:00

sabato, domenica e festivi ore 10:00 - 13:00 / 15:00 - 22:00

a cura dell’Ass. Italiana Scultori di Ghiaccio

dal 19 novembre al 15 gennaio

PASSEGGIATA STORICA

percorso itinerante attraverso i vicoli medievali alla scoperta del patrimonio culturale di Gaeta

tutti i sabato e domenica - ore 10:30 e 11:30

Direzione Artistica Gianni Donati

Sabato 31 dicembre

ore 17.30 - 20:30

I TRADIZIONALI SCIUSCI GAETANI

corso Cavour - piazza Sapienza

Eventi all'Auditorium Santa Lucia

dal 5 novembre al 15 gennaio

ore 16:30

LA NATIVITÀ Presepe artigianale con pastori realizzati a mano.

LA CITTÀ ILLUMINA GAETA Esposizione piccolo artigianato e degustazioni.

domenica 11 dicembre

ore 18:00 CONCERTO CON ENZO GRAGNANIELLO, INDACO E FERRAIUOLO

dal 19 novembre al 15 gennaio

tutti i sabato e domenica: ore 10:30 - 11:30

SUONI D’ARTE, TRA MUSICA E STORIA

da Santa Maria in Pensulis ad Auditorium Santa Lucia

martedì 13 dicembre

ore 6:00 CONCERTO “FESTA DI SANTA LUCIA”

con la partecipazione delle “Donne di Gaeta”

alle prime luci dell’alba a seguire dolce tradizionale di Santa Lucia e cioccolata calda.

lunedì 26 dicembre

ore 17:30 CONCERTO DI NATALE

sabato 31 dicembre

ore 23:00 SCIUSCI, NU BUON PRINCIPIO D’ANNO

Festa di capodanno con musica e danze, sul Belvedere del centro storico.

dal 2 al 5 gennaio

ore 16:00 / 19:00 LA BEFANA VIEN DI NOTTE!

Porta la tua calza in Auditorium, appendila e vieni a scoprire il 6 mattina cosa ti ha portato la Befana.

Venerdì 6 gennaio

ore 11:00 CONSEGNA DELLE CALZE DALLA BEFANA

ore 17:30 LA SMORFIA-TOMBOLATA SPETTACOLO