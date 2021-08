Torna il “Sabaudia Music Village” per Ferragosto, tre giorni di eventi in piazza

Torna per il terzo anno consecutivo il “Sabaudia Music Village”, l’evento musicale di Ferragosto nella città delle Dune che regala tre eventi nella monumentale piazza del Comune per le serate più calde dell’estate. Proprio nel cuore della città, ai piedi della Torre Civica comunale, verrà allestita l'arena spettacoli, con il grande palco che ospiterà un palinsesto per tutti i gusti musicali e per tutte le fasce d’età. In programma tre fantastiche serate omaggio al grande pop-rock con alcuni tra le migliori Tribute band nazionali ed internazionali.

Tutti i concerti, organizzati nel pieno rispetto delle normative anti-covid, iniziano alle 22 e prevedono ingresso gratuito per il pubblico (fino ad esaurimento posti); per accedere all’arena degli spettacoli è necessario presentare il green pass con annesso documento di identità. La rassegna rientra nel calendario di eventi promosso dal Comune di Sabaudia per quest’estate promossa dall’Amministrazione comunale con la produzione esecutiva della You Marketing Srl.

Il programma

SABATO 14 AGOSTO: PENSIERI POSITIVI

Tributo a Jovanotti

Uno spettacolare show da vivo per omaggiare uno dei più grandi autori del Pop italiano. Si intitola “PENSIERI POSITIVI”, il tributo di ANGELO SONNINO a Lorenzo Cherubini, alias JOVANOTTI. Una miscela di poesie, canzoni d’amore, ballate e ritmi quasi dance per un tributo a Cherubini veramente difficile da superare. Merito delle capacità vocali dell’esuberante e travolgente frontman Sonnino, che sa riprodurre fedelmente sul palco anche le movenze del cantautore romano. Una performance assolutamente da non perdere!

DOMENICA 15 AGOSTO: MOOD DANCE

Revival anni 70/80/90

Quello dei Mood Dance è molto più di uno spettacolo musicale in chiave revival, perché lo show portato sul palco dalla band di Priverno prevede una formula davvero esplosiva. Quando ci sono loro ad animare la piazza è consigliabile indossare scarpe molto comode e portare con sé tanta voglia di divertirsi, perché con i Mood Dance si canta e si balla dal primo all’ultimo minuto con i più grandi successi delle 3 decadi d’oro della musica dance. Il concerto sarà anticipato alle 21 dallo spettacolo colorato e coinvolgente “Apsaras Bollywood Dance” che vedrà sul palco la magia variopinta delle danze tradizionali indiane e Bollywood. A conclusione della serata, invece, allo scoccare della mezzanotte, si torna con il naso all’insù per ammirare i giochi di luce e colori dello spettacolo pirotecnico: una tradizione che si rinnova quale augurio di una buona estate.

LUNEDÌ 16 AGOSTO: JACKSON LIVE

Michael Jackson tribute

Il progetto della Jackson Live Tribute Band nasce nel 2009 per portare in scena un incredibile tributo live all’indimenticabile e ancora insuperato “Re del Pop” Michael Jackson. Lo show riunisce una band di musicisti professionisti di grande esperienza e un corpo di ballo formato da performer scrupolosamente selezionati attraverso una lunghissima serie di provini al quale si aggiunge il talentuosissimo Andrea Imparato, autentico “impersonator” di Michael Jackson. Il risultato è impressionante, con uno sbalorditivo live show di Michael Jackson, curato nei minimi dettagli, che prende forma sul palco lasciando senza fiato qualsiasi pubblico.

