A Chiesuola La Festa della Mietitura

Torna per la sua sesta edizione la Feste della Mietitura, dieci giorni di intrattenimento e appuntamenti culturali che racconteranno e valorizzeranno la vocazione agricola del territorio.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Culturale Chiesuola con il contributo della Regione Lazio e il patrocinio di: Consiglio Regionale del Lazio, Provincia di Latina, Comune di Latina e Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

Dal 9 al 18 luglio in località Chiesuola si terrà un ricco programma di attività, tra informazione, divulgazione e divertimento per adulti e bambini.

Rispetto e racconto della memoria storica, spirito di partecipazione, senso di comunità e soprattutto rispetto e inclusione: questi i valori che muovono gli organizzatori e che si esplicano nei vari eventi che rallegreranno e impegneranno pomeriggi e serate di questo caldo luglio.

Ogni giorno, a partire dalle ore 18.00, si potranno ammirare i talenti delle scuole di danza e delle associazioni sportive del territorio, assistere a dibattiti e presentazioni di libri e autori locali, a spettacoli di cabaret, a performance canore e folcloristiche e a rievocazioni storiche. Si potrà testare la propria bravura in giochi come il burraco, la briscola e il calcio balilla partecipando ai tornei organizzati, e quando arriva la sera scatenarsi in pista con le migliori orchestre spettacolo o, nell’area pub, con le band e tribute band del territorio con un repertorio che spazia dal pop al rock. E per tutti i bambini ci sono ludoteca, laboratori ludico-didattici e la baby dance. Immancabile, infine, la gastronomia con cucina espressa e l’angolo pub/cocktail bar.

Si inizia sabato 9 luglio alle ore 18.30 con l’inaugurazione della mostra dei mezzi agricoli storici e il taglio del nastro di questa sesta edizione, introdotto dalla parata delle majorette Blue Twirling e dalla Banda Musicale Città di Latina.

Tra le attività di spicco del cartellone di eventi si possono annoverare: il convegno “Produzione agricola ed eccellenze del territorio: la sfida per il futuro”, in programma il 13 luglio alle ore 18.30, promosso in collaborazione con le sezioni di Latina di Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Codacons; la rievocazione storica della trebbiatura del grano con mezzi e tecniche dell’epoca, prevista per il 16 luglio dalle ore 18.30; la processione religiosa con i trattori storici per le vie del centro di Chiesuola del 17 luglio alle ore 19.30; la serata di beneficenza del 18 luglio che vedrà protagonista la Onlus “Martina e la sua Luna” e una raccolta fondi da destinare alle famiglie dei ragazzi malati per la realizzazione dei loro sogni, necessari per affrontare al meglio il duro periodo della malattia; il raduno del Vespa Club di Latina del 10 luglio alle ore 18.00 e la biciclettata per le vie di Chiesuola del 17 luglio alle ore 9.30; le serate di cabaret con Angelo Carestia (11 luglio), Antonio Catalano (13 luglio) e Oscar Biglia (18 luglio); l’esibizione degli Sbandieratori Leone Rampante di Cori del 16 luglio e del coro gospel Big Soul Mama del 18 luglio (entrambe alle ore 20.00); la rassegna “Angolo del libro. Incontri con l’autore alla Festa della Mietitura”, in programma ogni sera alle ore 20.15.

A disposizione dei visitatori ci sarà un ampio parcheggio e l’area bimbi con l’animazione per i più piccini, ogni giorno alle ore 18.00 aprirà l’area espositiva aziendale e gli stand gastronomici che proporranno succulenti panini con carne alla griglia, porchetta, arrosticini, salumi, verdure grigliate e dolci, gelati e frutta di stazione.

Il programma della sesta edizione

Sabato 9 luglio

dalle ore 18.00 Attività per bambini con animazione, area ludica e laboratorio di disegno

ore 18.30 Arrivo Trattori d’epoca e inaugurazione mostra mezzi agricoli storici

ore 18.45 Inaugurazione Sesta Edizione, Taglio del nastro, Sfilata ed esibizione gruppo Majorette “Blu Twirling” Città di Latina e Banda Musicale di Latina

ore 19:00 Esibizione Scuola di Ballo

ore 20.15 Angolo del libro: Martina Pregnolato presenta Il Castello d’Estate

ore 20.45 BABY Dance, con mascotte ed animazione

ore 21.00 Serata danzante ballo Liscio con “Orchestra I DOMINO”

PIATTO DEL GIORNO: Rigatoni alla norcina

AREA PUB & COCKTAIL BAR:

dalle ore 21.00 esibizione RIFFRAFF ACDC Tribute Band

Domenica 10 luglio

dalle ore 18.00 Attività per bambini con animazione, area ludica e laboratorio di disegno

ore 18.30 Raduno VESPA Club

ore 19.00 Esibizione Scuola di Ballo

ore 20.15 Angolo del libro: Lucia Fusco presente Come Acqua Amare. Sezzesi, Susaroli, Pipernesi e Cispadani

ore 20.30 BABY Dance, con mascotte ed animazione

ore 21.00 Serata danzante ballo Liscio con “Orchestra Banda del Cuore & Stelle del Liscio”

PIATTO DEL GIORNO: Cicche di patate alla crema di scampi

AREA PUB & COCKTAIL BAR:

dalle ore 21.00 esibizione musicale THE WHO’S NEXT GENERATION THE WHO Tribute Band

Lunedì 11 luglio

dalle ore 18.00 Attività per bambini con animazione, area ludica e laboratorio di disegno

ore 19.00 Esibizione Scuola di Ballo

ore 20.15 Angolo del libro: Carla Zanchetta presenta Terra Pontina. Podere 599

ore 20.30 BABY Dance, con mascotte ed animazione

ore 20.45 CABARET SHOW con Angelo Carestia

ore 21.30 Serata danzante ballo Liscio con “Orchestra I DUE NOTE”

PIATTO DEL GIORNO: Strozzapreti al ragù di bufala

AREA PUB & COCKTAIL BAR:

dalle ore 21.00 esibizione musicale LE TESTE DI MODI’ CAPAREZZA Tribute Band

Martedì 12 luglio

dalle ore 18.00 Attività per bambini con animazione, area ludica e laboratorio di disegno

ore 19.00 Esibizione Scuola di Ballo

ore 20.00 TAGLIO DELLA MORTADELLA – Acquista una “Bibita” e ricevi un Panino GRATIS

ore 20.15 Angolo del libro: Giulio Alfieri presenta Questo Piatto di Grano

ore 20.30 BABY Dance, con mascotte ed animazione

ore 21.00 Serata danzante ballo Liscio con “Orchestra ENTONY TIBERI”

PIATTO DEL GIORNO: Risotto al radicchio, speck e rapa rossa

AREA PUB & COCKTAIL BAR:

dalle ore 21.00 esibizione musicale LA SPORCA CINQUINA Italian Rock Cover

Mercoledì 13 luglio

dalle ore 18.00 Attività per bambini con animazione, area ludica e laboratorio di disegno

ore 18.30 CONVEGNO “Produzione agricola ed eccellenze territoriali: la sfida per il futuro”

ore 19.00 Esibizione Scuola di Ballo

ore 20.15 Angolo del libro: Gancarlo De Pretris presenta Viaggio nella Terra Pontina

ore 20.30 BABY Dance, con mascotte ed animazione

ore 20.45 CABARET SHOW con Antonio Catalano

ore 21.30 Serata danzante ballo Liscio con “Orchestra TONY GULLO”

PIATTO DEL GIORNO: Penne melanzane, pachino e ricotta salata

AREA PUB & COCKTAIL BAR:

dalle ore 21.00 esibizione musicale I LATINAPOLI Viaggio nella musica napoletana

Giovedì 14 luglio

dalle ore 18.00 Attività per bambini con animazione, area ludica e laboratorio di disegno

ore 19.00 Esibizione Scuola di Ballo

ore 20.15 Angolo del libro: Emilio Andreoli presente Latina nei miei Racconti. I Luoghi di Aggregazione

ore 20.30 BABY Dance, con mascotte ed animazione

ore 20.45 TORNEO di Burraco

ore 21.30 Serata danzante ballo Liscio con “Orchestra VALENTINA URBINI”

PIATTO DEL GIORNO: Gnocchi al ragù di manzo

AREA PUB & COCKTAIL BAR:

dalle ore 21.00 esibizione musicale ELLE come LIGA LIGABUE Tribute Band

Venerdì 15 luglio

dalle ore 18.00 Attività per bambini con animazione, area ludica e laboratorio di disegno

ore 19.00 Esibizione Scuola di Ballo

ore 20.15 Angolo del libro: Claudia Saba presenta Era Mio Padre

ore 20.30 BABY Dance, con mascotte ed animazione

ore 20.45 GARA di Briscola

ore 21.30 Serata danzante ballo Liscio con “Orchestra MORENO IL BIONDO”

PIATTO DEL GIORNO: Risotto alla pescatora

AREA PUB & COCKTAIL BAR:

dalle ore 21.00 esibizione musicale NAMELESS Rock covers

Sabato 16 luglio

dalle ore 18.00 Attività per bambini con animazione, area ludica e laboratorio di disegno

dalle 18.30 MOSTRA TRATTORI E RIEVOCAZIONE storica TREBBIATURA del grano

ore 19.00 Esibizione Scuola di Ballo

ore 20.00 ESIBIZIONE Sbandieratori Leone Rampante di Cori

ore 20.15 Angolo del libro: Lucia Santucci presenta L’Equilibrio delle Sfere di Cristallo e Un Amore Così

ore 20.30 BABY Dance, con mascotte ed animazione

ore 20.45 TORNEO di Biliardino

ore 21.00 Serata danzante ballo Liscio con “Orchestra GIAMPIERO MARINO”

PIATTO DEL GIORNO: Risotto alla pescatora

AREA PUB & COCKTAIL BAR:

dalle ore 21.00 esibizione musicale ROCK SOTTO ASSEDIO VASCO ROSSI Cover Band

Domenica 17 luglio

ore 08.30 RADUNO ed esposizione trattori d’epoca

ore 09.30 Biciclettata per le vie di Chiesuola aperta a tutti i cittadini

ore 10.45 Colazione presso lo stand gastronomico offerta dal Comitato

ore 11.00 Benedizione Grotta della Madonnina

ore 11.30 Dimostrazione ARATURA del campo con mezzi d’epoca

dalle ore 18.00 Attività per bambini con animazione, area ludica e laboratorio di disegno

ore 18.30 FUNNY SHOW – Spettacolo, Teatrino gratuito per bambini

ore 19.00 Esibizione Scuola di Ballo

ore 20.15 Angolo del libro: Beatrice Cappelletti presenta La Leggenda della Bella Ninfa

ore 20.30 BABY Dance, con mascotte ed animazione

ore 20.45 Partenza PROCESSIONE TRATTORI d’epoca con carro della Madonnina

ore 20.45 Serata danzante ballo Liscio con “Orchestra MOZZATO”

ore 23.00 Spettacolo Pirotecnico

ore 23.30 Estrazione lotteria

PIATTO DEL GIORNO: Fusilli alla boscaiola

AREA PUB & COCKTAIL BAR:

dalle ore 21.00 esibizione musicale SOLO MUSICA ITALIANA Le canzoni migliori di sempre

Lunedì 18 luglio

“INSIEME PER ……” Serata di Beneficenza

dalle ore 18.00 Attività per bambini con animazione, area ludica e laboratorio di disegno

ore 19.00 Esibizione Scuola di Ballo

ore 20.00 BABY Dance, con mascotte ed animazione

ore 20.15 Angolo del libro: Francesco Giuliano presenta Sul Sentiero dell’Origano Selvatico

ore 20.30 Esibizione Big Soul Mama Gospel Choir

ore 20.45 CABARET Show– Direttamente da ZELIG Oscar Biglia

ore 21.30 Serata danzante “20 STELLE PER UNA NOTTE”

PIATTO DEL GIORNO: Polenta e salsiccia a cura del gruppo “Polentari di Doganella”

AREA PUB & COCKTAIL BAR:

dalle ore 21.00 esibizione musicale DOPPIO MALTO BAND Rock d’autore