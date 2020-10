Giardino di Ninfa: ultime visite prima della chiusura invernale

Ultimo fine settimana di apertura del Giardino di Ninfa prima della chiusura invernale: sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre la Fondazione Roffredo Caetani di Sermoneta Onlus si potrà visitare il giardino acquistando il biglietto anche direttamente sul posto oltre che prenotando la visita come di consueto sul sito ufficiale.

Una giornata speciale per ammirare gli splendidi colori dell’autunno nel giardino che in ogni momento dell’anno stupisce per la sua bellezza e la sua magica atmosfera.

Alla fine del giro guidato, si potrà inoltre visitare la mostra ospitata presso la splendida sala dell’antico Municipio di Ninfa: Immagini di stampe, disegni di Ninfa e del territorio del XIX secolo, organizzata in collaborazione con l’Istituto Centrale per la Grafica.

L’appuntamento

È dunque per sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre per l’ultimo fine settimana al Giardino di Ninfa.