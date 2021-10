International Circus Festival of Italy Città di Latina: torna il caffè letterario

Torna a Latina l’appuntamento, ormai tradizionale con l’International Circus Festival of Italy Città di Latina in una edizione, questa 22esima, che, con il migliorare della situazione pandemica, torna quasi ai fasti del periodo precedente al COVID-19.

Infatti tornano tutti gli eventi collaterali, tra questi venerdì 15 ottobre alle ore 18.00 si terrà il “Caffè letterario a tema circense”, giunto alla sua ottava edizione. Questo particolare evento nasce per mostrare al pubblico di appassionati la ricchezza della produzione letteraria (narrativa, saggistica, poesia), e più in generale culturale, ispirata al mondo del Circo, che lo osserva, lo racconta e lo mostra da punti di vista sempre diversi.

Tra gli ospiti d’eccezione di questa ottava edizione, presentata dalla giornalista pontina Dina Tomezzoli, ci saranno il regista Giacomo A. Iacolenna, la fotografa Liliana Ranalletta.



Durante il Caffè Letterario sarà presentato Il documentario “Rony Roller Circus - Life & Magic”, uno spaccato di vita genuina, dai tratti emozionante e commovente, con le testimonianze di una storica e antica famiglia circense: i Vassallo. Il fotolibro “Il Favoloso Mondo di Dainaly”, una ragazza autistica che nel fantastico mondo del circo, fra elefanti e leoni, circondata dall'amore di sua madre e dei suoi nonni, chiusa nel suo universo interiore, scopre che la diversità non fa paura.



Sarà presente anche la co-conduttrice della 22° edizione del Festival Internazionale del Circo, Alessia Dell'Acqua, nata in una famiglia di performer circensi, da sempre in pista, che ora ha scelto di diventare presentatrice.

L’appuntamento

È dunque per venerdì 15 ottobre alle ore 18.00 nel foyer del tendone del Festival del Circo. L’ingresso è libero e gratuito ma nel rispetto delle vigenti norme anti COVID-19.



Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...