Anteprima primaverile del Jazzflirt Festival

Dal 10/03/2022 al 26/05/2022

Tornano gli eventi del Jazzflirt Festival che quest’anno arriva alla XVIII edizione, ma prima di entrare nel vivo della manifestazione, si terrà un’anteprima primaverile con una serie di eventi che partiranno da marzo e arriveranno fino a maggio.

Ad inaugurare la kermesse ci saranno il 12 e il 26 marzo due incontri con Vincenzo Martorella alla scoperta del jazz al femminile.

Si proseguirà il 2 aprile presso la Chiesa di S. Teresa D’Avila a Formia, il concerto gospel del duo Dimitri Grechi Espinoza e Paolo PeeWee Durante, in collaborazione con il Comune di Formia.

Il secondo appuntamento di aprile, in programma per il 30, coinciderà con la Giornata Internazionale del Jazz, e prevede un doppio concerto che si terrà sempre a Formia, presso il Piccolo Teatro Iqbal Masih. Ad esibirsi i Brew 4et con il loro disco di esordio “DROPS”, e i DAB Four con loro brani originali.

L’Anteprima Spring si chiuderà con il duo Gabriele Coen e Laerte Scotti con un progetto originale in data da definire.

A corredo di questi eventi si aggiunge la rassegna Jam in Piazzetta, ovvero dei concerti che prevedono una serie di jam session a partire dalle 21.00 nella suggestiva piazzetta di fronte a La Tavola dei Cavalieri a Gaeta. L’ingresso è libero ma con consumazione obbligatoria (5 euro) e possibilità di cenare con menù a scelta tra mari e monti). Prenotazione direttamente alla Tavola dei Cavalieri tel.388 9738942

Giovedì 10 marzo

Simone Magliozzi Duo

Giovedì 24 marzo

Paolo Zamuner Trio

Giovedì 7 aprile

Tyron D’Arienzo Trio

Giovedì 21 aprile

Gloria Trapani Trio

Giovedì 12 maggio

Simone Pannozzo PowerTrio

Giovedì 26 maggio

Cyrano Vatel Trio