Libri in Fiera: la rassegna alla Fiera di San Michele di Sermoneta

Con il ritorno della Secolare Fiera di San Michele a Sermoneta, dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, torna anche la rassegna Libri in Fiera, un vero e proprio contenitore culturale coordinato dall’associazione Sintagma con la direzione artistica di Mauro Nasi e il patrocinio del Comune di Sermoneta.

Dal 29 settembre al 2 ottobre presso il padiglione convegni dell’area del Mercato di Monticchio si terranno presentazioni letterarie, incontri con gli autori, laboratori per bambini, reading di poesia e performance musicali che renderanno davvero ricca e interessante la terza edizione di questa fortunata rassegna.



Una serie di attività ed eventi che, come è ormai tradizione, pone al centro il territorio pontino, con particolare attenzione ai più giovani: dai bambini ai ragazzi proponendo letture, argomenti, incontri.

Si inizia proprio dai più piccoli con le scuole in visita alla fiera, giovedì 29 settembre, e un libretto fresco di stampa “Otto, il borlotto diverso”, esordio editoriale della pittrice Eva Shunk, seguirà il laboratorio di disegno per bambini curato dall’artista Clementina Corbi.

Protagonisti il paesaggio e l’ambiente locale raccontati con leggende e illustrazioni, venerdì dalle 10.30, con i libri per bambini “Mago Riciclo” e la “Leggenda della Bella Ninfa” scritti da Beatrice Cappelletti, con laboratorio di disegno e colore.

Atteso incontro, alle 19, con il preparatore atletico della Nazionale di Calcio e di vari campioni nazionali e internazionali di sport, Claudio Donatelli, e la giornalista Annalisa Nicastro, autori del libro “L’invincibile estate: Storie di sport e di vita. “Trionfi, cadute e rinascite” definito uno dei primi dieci titoli dell’estate appena trascorsa con presentazioni ospitate nelle maggiori città d’Italia.

Sabato pomeriggio, saranno di scena i giovani autori pontini e la letteratura young adults, storie di relazioni difficoltose tra ragazzi, con i genitori, con l’ambiente scolastico, amori tossici, social media, intrighi, giallo e mistero.

Si inizierà alle 16 con il libro “La fossetta dell’amore” scritto da Cristiana Vicidomini, che nella presentazione sarà coadiuvata da Thelma Scusato, Lucrezia Caucci, Mexy Marzolla alternando poesia, monologo e ukulele.

Alle 17 sarà la volta di “Mystery Hunters. Langdale, dove i sussuri superano i rumori” un thriller adolescenziale scritto da Chiara Nasi e con letture interpretate da Andrea Simonelli, Alessio Buccitti, Francesca Maggi, Helena Scigliano.

Immancabile lo spazio dedicato ai Lepini con “Lepini segreti e sconosciuti” e il reading dei racconti brevi “Fenizia Nardacci” di Pier Giulio Cantarano, “Tre spille tra le fiamme” di Beatrice Cappelletti, “Paese mio. Setia plena bonis” di Luisa Coluzzi, “La femminuccia” di Stefania Valleriani, “La finestra” di Lucia Viglianti.

Domenica 2 ottobre, alle ore 17, romanzo e archeologia locale s’incontrano dando luogo ad un avventuroso mistero da risolvere, con “Gli occhi di Priscilla. Il giovane Caio nella terra delle Tres Tabernae” scritto dal professor Antonio De Meo accompagnato dal presidente dell’Archeoclub di Sermoneta, Sonia Testa.

La rassegna non poteva non concludersi con la poesia dialettale e italiana ispirata al territorio e alla sua gente con, alle 19, “Poeti in Fiera” i poeti Loris Fabrizi, Vincenzo Faustinella, Lucia Fusco, Romualdo Iltini, Giulio Mazzali che leggono e discutono delle loro poesie con intermezzi e sottofondi musicali curati dal giovane e talentuoso chitarrista Gabriele Fabbri di Norma.