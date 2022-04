Lucia Ianniello e Paolo Tombolesi in concerto al MADXI

Prosegue l’esposizione MAD Donna 2022 al MadXI di Tor Tre Ponti e lo fa ospitando una serie di eventi che vedranno unire più linguaggi artistici.

In programma per sabato 23 aprile The Sound of Poetry: il concerto jazz dei musicisti Lucia Ianniello e Paolo Tombolesi che sarà impreziosito dalla lettura di alcune poesie di Wis?awa Szymborska, premio Nobel per la Letteratura 1996.

Le note della tromba di Luciana Ianniello e quelle delle tastiere di Paolo Tombolesi, attraverso l’improvvisazione e le atmosfere cariche di emozioni ed energia, si intervalleranno con la lettura di alcune delle poesie della poetessa polacca.

I due musicisti collaborano, anche in altre formazioni più ampie, da diversi anni. Hanno all’attivo due lavori discografici realizzati con l’etichetta inglese SLAM Productions, “Maintenant” (2015) e “Live at Acuto Jazz” (2017) e un altro di recente pubblicazione “My one and only Planet” per la FREELY Records (2022).

Il pubblico potrà lasciarsi trasportare dalla musica e dalla poesia mentre osserva le opere in esposizione per la collettiva MAD Donna 2022, aperta al pubblico fino al 30 aprile, quando chiuderà con un altro concerto jazz che vedrà protagonista il Di Majo Sansone Duo.