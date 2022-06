Ninfa Jazz: tornano gli appuntamenti serali al giardino

Anche per questa estate, tornano gli eventi serali al Giardino di Ninfa, con un ricco calendario che prevede teatro, letteratura e musica dal vivo immerse nella natura e nelle atmosfere incantate di uno dei giardini più belli al mondo. Un programma di eventi ancora più ricco che celebra il 50° anniversario della Fondazione Roffredo Caetani.

Oltre alla rassegna di spettacoli dal vivo, torna la musica di qualità con la collaborazione dell’associazione “52nd Jazz” per la rassegna Ninfa Jazz. Dal 2 luglio al 27 agosto, saranno sette i concerti, che vedranno protagonisti artisti italiani e stranieri di fama internazionale, e che potranno essere uniti alla visita guidata al giardino in uno dei momenti più suggestivi della giornata: il tramonto.

Per partecipare sarà obbligatoria la prenotazione sia per l’ingresso al solo concerto o per la “full experience” da effettuare non sul sito del Giardino di Ninfa, ma sulla piattaforma indicata dagli organizzatori. Le visite guidate al Giardino di Ninfa inizieranno alle ore 19 e alle ore 21.00 avrà inizio il concerto.

Il programma dei concerti:

Sabato 2 luglio ore 21:00

Claudio Filippini Trio

Sabato 9 luglio ore 21:00

Trio Corrente

Sabato 16 luglio 22 ore 21:00

Benny Benack III con Coppola/Cordisco/Rosciglione Trio

Sabato 23 luglio ore 21:00

Erasmo Bencivenga Trio plays “Beatles”

Sabato 13 agosto ore 21:00

Francesco Bruno feat. Silvia Lorenzo "ONIROTREE"

Sabato 20 agosto ore 21:00

Francesca Tandoi Trio

Sabato 27 agosto ore 21:00

Natalino Marchetti & Simone Alessandrini Duo