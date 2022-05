Passeggiate Poetiche tra Bassiano e Sermoneta

Orario non disponibile

Tornano le Passeggiate Poetiche organizzate dall’Associazione Exotique, una manifestazione diffusa e itinerante che promuove musica, letteratura, le arti performative e le bellezze naturali del nostro territorio, un modo originale per esplorare allo stesso tempo la natura e noi stessi.

In programma per sabato 28 e domenica 29 maggio un vero e proprio viaggio nel tempo percorrendo a piedi il cuore dei Monti Lepini. Tra la grazia selvaggia della natura e i tempi dilatati dei pastori che risalgono i versanti insieme alle loro capre e i sentieri percorsi nel corso dei secoli da monaci, papi, briganti e pastori.

Sabato mattina si partirà dalla Fattoria Etica di Montagna Vallepepe percorrendo il sentiero della Sorgente per poi tornare alla fattoria e nel pomeriggio visitare le botteghe artigiane che hanno ripopolato il centro storico di Bassiano e il Museo delle Scritture Aldo Manuzio. A chiudere la Passeggiata Poetica di sabato il concerto “dal forte piano al jazz” di Massimo Gentile nell’Auditorium Comunale. Per chi vorrà trattenersi, potrà cenare alla Taverna dei Briganti e potrà inoltre pernottare a Bassiano nelle strutture convenzionate con le Passeggiate Poetiche.

Domenica 29 maggio si camminerà tra Bassiano a Sermoneta attraverso il bosco di Selvascura con la sua lecceta rigogliosa. Si potrà assaporare la splendida atmosfera dei sentieri percorsi da pellegrini e viandanti che si spostavano lungo la Via Francigena del Sud. Si farà visita al Santuario del Crocifisso e alla Grotta di Selvascura che custodisce pitture risalenti al XIV secolo. Si proseguirà verso l’Abbazia di Valvisciolo e infine verso Sermoneta dove nel pomeriggio si tengono gli eventi del Maggio Sermonetano, in particolare il concerto dei Filamistrocca in Piazza del Popolo.

Le due giornate di escursioni e visite è realizzata dall’APS Exotique con il patrocinio dei Comuni e delle rispettive Proloco di Bassiano e Sermoneta, in collaborazione con il Maggio Sermonetano, La Filibusta Pontina e la Fattoria Etica di Montagna Vallepepe.

I posti sono limitati per cui occorre prenotare contattando il numero 329.8424810 o inviando una email all’indirizzo info @exotique.it , si può partecipare a entrambe le giornate di passeggiata o a una soltanto.

Sabato 28 Maggio | Bassiano |

ore 10:00

Passeggiata Poetica dalla Fattoria Etica di Montagna Vallepepe alla Sorgente del Rapiglio*

|Pranzo al sacco a base dei salumi e dei formaggi Vallepepe|

ore 16:00

Passeggiata Poetica nei vicoli di Bassiano alla scoperta delle botteghe artigiane e visita al Museo delle Scritture Aldo Manuzio

ore 19:00 | Auditorium Comunale |

Concerto “dal forte piano al jazz” a cura di Massimo Gentile

ore 20:30 | Cena| Taverna dei Briganti|Bassiano

*DATI TECNICI

Dislivello: 300 m

Tempo di percorrenza: 5 ore

Lunghezza: 8 km

Difficoltà: media

Domenica 29 Maggio |Sermoneta|

ore 10:00

Passeggiata Poetica da Bassiano a Sermoneta* sulle tracce degli antichi cammini dei Monti Lepini

|Pranzo al sacco a base di prodotti tipici locali|

ore 16:00

Passeggiata Poetica nei vicoli di Sermoneta alla scoperta di uno degli Antichi Borghi più belli d’Italia

ore 18:00 | Piazza del Popolo |

Concerto di Filamistrocca per Spettacoli IN Strada del Maggio Sermonetano

*DATI TECNICI

Dislivello: 300 mt

Tempo di percorrrenza: 6h

Lunghezza: 10 km

Difficoltà: media