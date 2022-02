Convivium: appuntamenti culturali a Cori

Dopo lo stop dovuto alla pandemia dopo Natale, riprendono le attività culturali promosse dal Comune di Cori e ospitate in vari luoghi della paese: dal Museo della Città e del Territorio alla biblioteca E. F. Accrocca e nella suggestiva chiesa di Sant’Oliva.

Da sabato 19 febbraio proseguiranno gli eventi della rassegna I Sapori del Teatro e del progetto Convivium -Simposi, mense, tavole, produzioni, protagonisti, saperi, storia, arte, cultura, enogastronomia, territorio finanziato dalla Regione Lazio e progettato dalla Compagnia Dei Lepini che interessa i paesi membri del Sistema Territoriale Integrato.

Fino al 20 marzo si terranno una serie di appuntamenti: letture, incontri con autori, approfondimenti, conferenze e mostre.

In occasione dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, sabato 19 febbraio alle ore 18 nel Museo della Città e del Territorio si svolgerà l’evento gratuito ‘Le immagini di Dante’, che prevede la proiezione del video del I canto dell'Inferno, prodotto da Mobilitazioni Artistiche, realizzato nei luoghi di interesse storico artistico e naturalistico del Comune di Cori, ente promotore dell'iniziativa, oltre a una performance di lettura e di live drawing con Marianna Cozzuto e Sara Bartoli (musiche Simone Sibilia).



L’iniziativa sarà riproposta nell’ambito del progetto ‘I Sapori del Teatro’ domenica 20 alle ore 17 nella biblioteca civica E.F.Accrocca . È obbligatoria la prenotazione (tel. 3285679035), per gli adulti anche il green pass.



Sempre all’interno del progetto I Sapori del Teatro giovedì 24 febbraio alle ore 16.30 nella biblioteca civica E.F.Accrocca arriva un altro appuntamento con BOOKWHISPER: letture sussurrate e degustazioni. Per info e prenotazioni 3285679035. Prenotazione obbligatoria e per gli adulti necessario il green pass.



Sabato 26 febbraio alle ore 17 nel teatro comunale ‘Luigi Pistilli’ verrà presentato il volume ‘Cori. La ceramica da mensa. Tre contesti a confronto’ a cura di Eleonora Palleschi e Guendalina Viani. Il libro fa parte della collana ‘Quaderni del Museo della Città e del Territorio di Cori’ ed ha come oggetto la ceramica da mensa medievale, rinascimentale e moderna. Durante la presentazione del volume è previsto un approfondimento sulla convivialità nell’arte figurativa sacra dell’area lepina nel XVI secolo a cura dell’associazione culturale Arcadia. Interverranno il prof. Domenico Palombi (Università La Sapienza), Guendalina Viani (direttrice Museo della Città e del Territorio) ed Eleonora Palleschi (Museo della Città e del Territorio). L’ingresso è consentito con mascherina FFP2 e super green pass. La prenotazione è consigliata - info Whatsapp 3386001235.



Sabato 5 marzo alle ore 17 nella biblioteca civica E. F. Accrocca sarà presentato il libro ‘Le Maestre dell'Arte’ di Livia Capasso. Nell’arte, come in altre professioni, le donne non riescono a emergere, non sono spesso visibili. Questa indagine sull’arte fatta dalle donne -nel libro sono presenti oltre 400 artiste a partire dalle incisioni rupestri del Paleolitico sino alle espressioni multimediali contemporanee - intende sollevare la coltre di oblio che le ha sepolte, ridare loro quella visibilità negata da pregiudizi e stereotipi, riconoscere una loro costante presenza, sottolinearne il coraggio, lo spirito di indipendenza e autonomia. Obbligatori green pass e mascherina FFP2.



Domenica 20 marzo alle ore 17, l’associazione Minima presenta ‘Mistero in 4 atti’, mostra personale di Nazareno De Santis (Latina, 1987) negli spazi della Chiesa di Sant’Oliva. Il progetto, a cura di Ilaria Monti, prevede un percorso espositivo che coinvolge altri luoghi significativi del territorio: opere dell’artista saranno presenti anche presso il Museo dell’Abbazia di Valvisciolo, Palazzo Caetani a Bassiano (sede comunale) e il Museo Diocesano d’Arte Sacra di Sermoneta.